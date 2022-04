Cagliari-Sassuolo, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Cagliari-Sassuolo è una partita della trentatreesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 12:30: probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

CAGLIARI – SASSUOLO | sabato ore 12:30

La rete di Joao Pedro al decimo minuto di gioco aveva illuso i tifosi del Cagliari che quella contro la Juventus, una settimana fa, potesse diventare una notte speciale. Mai gioia fu più effimera, invece. Perché la squadra di Walter Mazzarri non si è rivelata in grado di conservare il vantaggio e progressivamente ha finito per concedere sempre più campo agli uomini di Massimiliano Allegri, riusciti in poco tempo a ristabilire i rapporti di forza ribaltando il match dell’Unipol Domus prima con Matthijs de Ligt e poi con Dusan Vlahovic.

Ovviamente non è contro squadre come quella bianconera che i sardi devono andare a cercare i punti che servono per conquistare la salvezza ma quella rimediata sabato scorso contro la Vecchia Signora è la loro quinta sconfitta consecutiva. Non sono mancate, tuttavia, alcune note positive: Mazzarri ha avuto dai suoi la reazione che pretendeva dopo l’umiliante 5-1 di Udine e l’attaccante italobrasiliano – sbloccatosi già in Friuli – ha ormai interrotto ufficialmente il lungo digiuno di gol che l’ha caratterizzato negli ultimi mesi. La sua capacità realizzativa in queste ultime giornate sarà indispensabile per un Cagliari che continua ad annaspare ai margini della zona retrocessione. E se finora ha potuto respirare è solamente perché le dirette concorrenti Venezia e Genoa non hanno fatto grossi passi in avanti in una classifica che vede ancora i rossoblù tre punti sopra la zona rossa.

Cagliari che nel prossimo turno di campionato avrà l’opportunità di giocare di nuovo davanti al proprio pubblico dove tenterà di porre fine alla serie negativa. Stavolta in Sardegna arriva l’ambizioso Sassuolo, una delle squadre più in forma del torneo nonostante non abbia grossi obiettivi da inseguire dopo aver superato abbondantemente quota 40 punti.

Cagliari-Sassuolo: le ultime notizie sulle formazioni

Problemi in difesa per Mazzarri, che affronterà il Sassuolo con gli uomini contati. In forte dubbio Bellanova, che in settimana ha lavorato a parte, mentre sono out sia Goldaniga che Ceppitelli. A guidare la retroguardia rossoblù toccherà dunque a Lovato, a cui lati agiranno Carboni e Altare. In preallarme Zappa per quanto riguarda la fascia destra, soprattutto se Bellanova non dovesse farcela. A centrocampo invece il tecnico toscano ritrova Grassi dopo la squalifica mentre in attacco si affida all’esperienza di Joao Pedro e Pavoletti. Nel Sassuolo è assente lo squalificato Muldur, sull’out sinistro invece andrà in scena il solito duello tra Kyriakopoulos e Rogerio. Nessun problema per Berardi, uscito acciaccato dalla sfida con l’Atalanta.

Come vedere Cagliari-Sassuolo in diretta tv e in streaming

Cagliari-Sassuolo è in programma sabato alle 12:30 all’Unipol Domus di Cagliari e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma, da quest’anno, detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Ha un costo mensile di 29,99 euro e non prevede costi aggiuntivi né per l’attivazione né per l’eventuale disattivazione. Sarà possibile vedere Cagliari-Sassuolo anche su Sky, che trasmette sul satellite tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport HD (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Nel girone di ritorno poche squadre hanno fatto meglio del Sassuolo, che statisticamente si esalta soprattutto quando incontra le big: la sua ultima “vittima” non a caso è stata l’Atalanta, battuta 2-1 al Mapei Stadium. Con le “piccole” invece gli emiliani fanno stranamente più fatica e contro un Cagliari che ha un disperato bisogno di punti potrebbe concedere qualcosa. Non è da escludere insomma che i sardi riescano ad evitare la sconfitta in un match da almeno un gol per parte.

Le probabili formazioni di Cagliari-Sassuolo

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Altare, Lovato, Carboni; Bellanova, Deiola, Marin, Grassi, Dalbert; Pavoletti, Joao Pedro.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Ayhan, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, Maxime Lopez; Berardi, Raspadori, Traoré; Scamacca.

Il Cagliari riuscirà ad evitare la sconfitta? Sì

POSSIBILE RISULTATO: 1-1