Cosenza-Benevento, Serie B: diretta tv, formazioni, pronostici

Cosenza-Benevento è un recupero della ventottesima giornata di Serie B: diretta tv, streaming, probabili formazioni e pronostici

COSENZA – BENEVENTO | giovedì ore 20:00

L’ultima spiaggia. Forse anche qualcosa in più. Il Cosenza di Bisoli ha un solo risultato a disposizione, la vittoria. Ma al Marulla, per il recupero della ventottesima giornata, arriva un Benevento che ha ben altre idee in testa e che soprattutto vive un momento di forma straordinario. La partita rinviata causa Covid qualche settimana fa per i tanti contagi dentro la formazione campana, si recupera giovedì sera in Calabria e mette in palio dei punti che possono fare la differenza sia nella lotta alla promozione diretta sia in quella per non retrocedere.

I rossoblù padroni di casa devono cercare di allontanare in qualche modo il Vicenza che lotta per un posto nei playout. Anche in Veneto hanno deciso di cambiare allenatore – preso Baldini, svincolato dal Catania, via Brocchi – per cercare di dare una scossa a questa parte finale di stagione. Il Cosenza ci ha provato con Bisoli, mandando via Occhiuzzi, ma i risultati non sono arrivati. Forse i calabresi hanno cambiato l’atteggiamento, ma non è bastato fino al momento per tirarsi fuori dalle sabbie mobili della classifica. Che adesso è durissima e potrebbe anche portare a una retrocessione diretta. Più di una finale per la società di Guarascio.

Dall’altro lato invece il Benevento vola. Letteralmente. Tre vittorie di fila che hanno permesso alla squadra di Caserta di tornare prepotentemente in corsa per quella che potrebbe essere una promozione diretta con un ritorno in Serie A dopo un solo anno di purgatorio. Con tre punti i campani aggancerebbero in classifica Monza e Cremonese, mettendosi alle spalle del Lecce che al momento guida il campionato. Insomma, anche in questo caso i punti valgono veramente doppio.

Come vedere Cosenza-Benevento in diretta tv e streaming

Cosenza-Benevento è in programma giovedì, 14 aprile, alle 20:00. Si potrà vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite c’è da registrare il ritorno di Sky (match visibili tramite i canali Sport e Calcio), ma anche su NOW TV. In streaming c’è ancora Dazn, che già negli ultimi tre anni aveva trasmesso la Serie B in esclusiva. La grande novità riguarda l’esordio di Helbiz Media, che trasmetterà il campionato di Serie B sulla sua app con un cashback sugli abbonamenti da utilizzare per la micromobilità.

Il pronostico

Impossibile non pensare ad una vittoria del Benevento che piazzerebbe il quarto successo di fila. Il Cosenza è in crisi vera e non vince dal 26 febbraio, in casa contro l’Alessandria. Da quel momento in poi cinque sconfitte e due pareggi, un ruolino di marcia da retrocessione diretta. I campani invece sono in palla e sulle ali dell’entusiasmo possono piazzare il colpo grosso.

Le probabili formazioni di Cosenza-Benevento

COSENZA (4-2-3-1): Matosevic; Situm, Vaisanen, Hristov, Sy; Carraro, Palmiero; Di Pardo, Florenzi, Liotti; Caso.

BENEVENTO (4-3-3): Paleari; Eia, Vogliacco, Barba, Letizia; Ionita, Calo, Acampora; Insigne, Forte, Improta.