Sassuolo-Atalanta, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

SASSUOLO – ATALANTA | domenica ore 15:00

Balbettante in campionato ma brillante in Europa. Da febbraio abbiamo imparato a conoscere un’Atalanta in versione double face. La truppa di Gian Piero Gasperini riesce infatti ad assicurare una certa continuità solo fuori dai confini nazionali. In netta controtendenza rispetto alle altre big della Serie A che – Roma a parte – già da settimane non calcano più i palcoscenici europei. Dopo aver eliminato Olympiacos e Bayer Leverkusen nei turni precedenti, la Dea insegue adesso un posto nelle semifinali di Europa League.

Giovedì scorso è andato in scena primo round contro i tedeschi del Lipsia: in Germania Muriel e compagni non hanno tradito le aspettative, giocando il solito calcio spumeggiante e costantemente propositivo ma non andando oltre il pareggio: la sfortunata autorete di Zappacosta nella ripresa (1-1) lascia tutto aperto in vista del ritorno.

Quella esibita contro i temibili Roten Bullen è stata in ogni caso una prestazione completamente diversa se confrontata con lo scontro diretto di qualche giorno prima contro il Napoli. La pesante sconfitta per 3-1 contro gli azzurri al Gewiss Stadium ha confermato lo scarso rendimento casalingo e come quest’anno l’Atalanta sia a tutti gli effetti una squadra “da trasferta”. Con il quarto posto diventato ormai irraggiungibile, ai nerazzurri non resta che concentrarsi sulla coppa e duellare con le romane e la Fiorentina per la quinta posizione. Prima di affrontare il ritorno con il Lipsia, un’occasione per tornare a fare punti la regala il match del Mapei Stadium con il Sassuolo, squadra con cui l’Atalanta non ha mai perso negli ultimi quindici precedenti.

Gli emiliani si sono appena visti interrompere la striscia di sei risultati positivi (quattro vittorie e due pareggi) perdendo nettamente (2-1) in casa della Lazio. Senza grossi obiettivi di classifica – oltre al duello per il nono posto con il Verona – gli uomini di Alessio Dionisi potranno permettersi di giocare questo match a viso aperto, motivo per cui quello di Reggio Emilia è uno dei match potenzialmente più scoppiettanti di questo turno.

Sassuolo-Atalanta: le ultime notizie sulle formazioni

Nella sconfitta dell’Olimpico ha avuto ovviamente un certo peso l’assenza di Berardi, che dovrebbe tornare in campo contro l’Atalanta. Saranno lui, Raspadori e Traoré a supportare l’unica punta Scamacca, mentre in mediana è recuperato Maxime Lopez, pronto a ricomporre la coppia con Matheus Henrique: non ci sarà, infatti, lo squalificato Frattesi. In difesa invece Ayhan è favorito su Chiriches. Dall’altro lato, Gasperini dovrà dosare le energie in vista del ritorno con il Lipsia e oltretutto è in piena emergenza a centrocampo, dove non saranno presenti né Freuler né de Roon. Potrebbero partire dalla panchina sia Muriel che Zapata, quest’ultimo tornato disponibile dopo mesi di stop.

Come vedere Sassuolo-Atalanta in diretta tv e in streaming

Sassuolo-Atalanta, in programma domenica alle 15:00 al Mapei Stadium di Reggio Emilia verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma, da quest’anno, detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Ha un costo mensile di 29,99 euro e non prevede costi aggiuntivi né per l’attivazione né per l’eventuale disattivazione.

Il pronostico

Sassuolo e Atalanta, oltre a condividere una spiccata mentalità offensiva, dalla metà campo in su dispongono di giocatori di indubbia qualità in grado di rendersi costantemente pericolosi sotto porta. Si preannuncia dunque una gara vivace, emozionante, da almeno tre gol complessivi ed in cui la Dea dovrebbe quantomeno evitare la sconfitta.

Le probabili formazioni di Sassuolo-Atalanta

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Ayhan, Ferrari, Kyriakopoulos; Maxime Lopez, Matheus Henrique; Berardi, Raspadori, Traoré; Scamacca.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Scalvini, Demiral, Palomino; Hateboer, Pessina, Koopmeiners, Zappacosta; Malinovskyi, Pasalic; Boga.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2