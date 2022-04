Camila Giorgi ai raggi X, appuntamento TV da non perdere

Camila Giorgi non ha più segreti. Ecco l’appuntamento che non dovresti assolutamente perdere se vuoi sapere tutto di lei.

Quella tra Italia e Francia è una rivalità vecchia di almeno due secoli. Non ci stupisce affatto, quindi, che a contendersi un posto alla Billie Jean King Cup, in questo turno preliminare, saranno proprio la formazione azzurra e quella d’Oltralpe. A decidere chi debba andare avanti saranno le gare in programma venerdì 15 e sabato 16.

La capitana Tathiana Garbin potrà fare affidamento su una squadra niente male. Ha convocato per l’occasione Camila Giorgi, Martina Trevisan, Jasmine Paolini, Elisabetta Cocciaretto e Lucia Bronzetti, che dopo l’exploit di Miami farà il suo gran debutto in maglia azzurra.

Le sfide del turno preliminare, che si giocheranno sui campi con vista mare dell’incantevole Alghero, andranno in onda sia sul canale tv di SuperTennis che sulla piattaforma SuperTenniX. Ma le sorprese per gli appassionati sono tutt’altro che finite.

Il diritto di Camila Giorgi sotto la lente di SuperTennis

Ci sono in programma molti altri appuntamenti collaterali che andranno ad arricchire ulteriormente l’offerta del canale della Fit. Lo stesso giorno in cui avranno inizio gare che si disputeranno in Sardegna andrà in onda una nuova puntata di “Colpo da campione“, interamente incentrata su una delle nostre beniamine italiane.

Lorenzo Fares, coadiuvato dai docenti dell’istituto di formazione “Roberto Lombardi” e col supporto della lavagna virtuale di Simone Bertino, capo della video-analisi al Piatti Tennis Center, analizzerà ai raggi X uno dei colpi proverbiali di Camila Giorgi. Il suo diritto, per la precisione, quello che potrebbe fare la differenza in questo turno preliminare della Billie Jean King Cup.

Sarà interessante, finalmente, rivedere la tennista marchigiana in campo. Non gioca da un po’, pare a causa di un problema al polso destro, ed è per questo motivo che l’appuntamento con la nazionale italiana è ancor più atteso dai tennissofili del Bel Paese. Riuscirà, come tutti auspicano, a traghettare la sua compagine verso la vittoria?