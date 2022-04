Lazio-Sassuolo, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Lazio-Sassuolo è una partita della trentunesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 15:00: probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

LAZIO – SASSUOLO | sabato ore 18:00

La sosta per le nazionali non poteva giungere nel momento migliore per Maurizio Sarri e la sua Lazio, bisognosi di prendere una boccata d’ossigeno dopo la disfatta nel derby capitolino. Un 3-0, quello subito due settimane fa contro la Roma di Mourinho, che finirà inevitabilmente per macchiare in maniera indelebile una stagione che definire di transizione è un eufemismo. Tanti bassi e pochi alti nel primo anno del tecnico toscano, che potrebbe essere rivalutato solo in caso di quinto posto davanti ai giallorossi e all’Atalanta.

Interrotta immediatamente, dunque, la mini-striscia di vittorie che la Lazio aveva aperto contro Cagliari e Venezia, sei punti che avevano restituito fiducia a Immobile e compagni dopo il passo falso, l’ennesimo in uno scontro diretto, con il Napoli all’Olimpico. La classifica ha visto scivolare gli uomini di Sarri in settima posizione, due in più rispetto alla Fiorentina, che ha una gara in meno e si avvicina minacciosa. Ne ha sei in meno invece il Sassuolo, che da qualche anno è diventato una bestia nera per la Lazio – i neroverdi hanno avuto la meglio in tre delle ultime quattro sfide con i capitolini – e che nel girone di ritorno ha trovato quella continuità che era mancata nella prima parte. La formazione di Alessio Dionisi è imbattuta dal 6 febbraio e da quella sconfitta contro la Sampdoria ha collezionato quattro vittorie e due pareggi. Prima della sosta gli emiliani si erano scatenati con le “piccole”, rifilando dieci gol complessivi a Venezia, Salernitana e Spezia.

Lazio-Sassuolo: le ultime notizie sulle formazioni

Uno dei tanti strascichi che ha lasciato l’amarissimo derby è la squalifica di Pedro, uno degli elementi più determinanti per Sarri. Nel tridente giocheranno dunque Felipe Anderson, Zaccagni e Immobile, quest’ultimi reduci dalla disastrosa eliminazione nei playoff mondiali con la Nazionale di Mancini. In mezzo Cataldi è in ballottaggio con Leiva mentre in difesa nessun problema per Luiz Felipe. L’assenza più pesante, tuttavia, è quella di Berardi: il capitano del Sassuolo non è stato convocato dopo essere tornato acciaccato da Coverciano. Dionisi lo sostituirà con Defrel, che sarà affiancato al frizzante duo Traoré-Raspadori, strepitosi nelle ultime partite degli emiliani insieme al solito Scamacca.

Come vedere Lazio-Sassuolo in diretta tv e in streaming

Lazio-Sassuolo, in programma sabato alle 18:00 allo stadio Olimpico di Roma verrà trasmessa in diretta streaming su Dazn. La piattaforma, da quest’anno, detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Ha un costo mensile di 29,99 euro e non prevede costi aggiuntivi né per l’attivazione né per l’eventuale disattivazione.

Il pronostico

Non hanno mai lesinato gol le ultime sfide tra Lazio e Sassuolo, che tra l’altro sono guidate da due tecnici dalla mentalità molto simile e che non rinunciano a giocare la palla. L’assenza di Berardi e le maggiori motivazioni dei biancocelesti fanno però pendere la bilancia dalla parte dei padroni di casa, a nostro parere leggermente favoriti in una gara da più di due reti complessive e almeno una per parte.

Le probabili formazioni di Lazio-Sassuolo

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Ayhan, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, Maxime Lopez; Defrel, Raspadori, Traoré; Scamacca.

POSSIBILE RISULTATO: 3-2