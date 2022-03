Roma-Lazio, le formazioni ufficiali | Pronostico marcatori, ammoniti e tiratori

Formazioni ufficiali Roma-Lazio: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori della sfida dell’Olimpico. Si prospetta un match vibrante!

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Roma-Lazio, stracittadina sentitissima che potrebbe orientare in modo decisivo le sorti di entrambe le compagini che, dopo un’iniziale periodo di appannamento, stanno lentamente risalendo la china, provando a giocarsi le proprie chances in ottica europea. Ecco le scelte dei due allenatori:

ROMA (3-4-2-1) Rui Patricio, Mancini, Smalling, Ibanez, Karsdorp, Cristante, Oliveira, Zalewski, Pellegrini, Mkhitaryan, Abraham.

LAZIO (4-3-3) Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro.

Roma-Lazio, il pronostico marcatori

Tutti i riflettori saranno accesi inevitabilmente su Abraham e Immobile, ma occhio alle sorprese. Mkhitaryan, infatti, ha dimostrato di assolvere un ruolo sempre più centrale: da molto tempo l’armeno non va in goal, e chissà che non possa trovare il bandolo della matassa contro gli eterni rivali. Sul versante opposto, la legge dell’ex potrebbe premiare nuovamente Pedro, in palle e sempre pericoloso in questo genere di partite.

Roma-Lazio | Probabili ammoniti e tiratori

Si prospetta una gara vibrante, con corpo a corpo a tuttocampo e contatti al limite: dovrebbero fioccare le ammonizioni e, perché no, da non escludere il rischio espulsione. Tra gli indiziati a finire sul taccuino del direttore di gara, Mancini e Cristante sembrano essere candidati autorevoli tra le fila dei giallorossi. Sul fronte biancoceleste, rischiano molto Lucas Leiva e Marusic. Pellegrini potrebbe inquadrare la porta in almeno due circostanze.