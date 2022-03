Venezia-Sampdoria, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Venezia-Sampdoria è una partita della trentesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 12:30: probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

VENEZIA – SAMPDORIA | domenica ore 12:30

Temperature alte in laguna. Il ritorno alla vittoria del Genoa nell’anticipo con il Torino mette ancora più pepe alla sfida del “Penzo” tra Venezia e Sampdoria. Uno scontro salvezza da brividi, che potrebbe stravolgere la lotta per non retrocedere. Gli arancioneroverdi sono stati raggiunti proprio dai rossoblù di Blessin a quota 22 punti, in terzultima posizione.

Certo, devono ancora recuperare la gara con la Salernitana, ma la sensazione è che d’ora in poi avranno una concorrente in più – e con il coltello tra i denti – da cui guardarsi le spalle. Apparentemente più tranquilla invece la Samp. Che di punti ne ha 26 ed è a +4 sulla zona rossa. Però un’eventuale scivolone in laguna ricaccerebbe nei guai la formazione allenata da Marco Giampaolo, reduce da ben tre sconfitte consecutive contro Atalanta, Udinese e Juventus. Ai blucerchiati sabato scorso non è bastata una prestazione coraggiosa contro la squadra di Allegri: nel momento clou del match, sullo 0-2 per i bianconeri, Candreva ha fallito il calcio di rigore che avrebbe potuto rimettere tutto in discussione, facendosi ipnotizzare da Szczesny. Per Giampaolo, che due mesi fa ha rilevato l’esonerato D’Aversa, si è trattato della prima batosta casalinga dopo le due belle vittorie con Sassuolo (4-0) ed Empoli (2-0). Nessun pareggio, finora, per l’ex allenatore di Milan e Toro.

Risale allo scorso 12 febbraio l’ultimo successo del Venezia, che ha raccolto un solo punto nelle ultime quattro giornate. Anche gli uomini di Paolo Zanetti vengono da tre sconfitte di fila come la Samp, nelle quali hanno incassato otto gol complessivi. Momento di flessione pure per quanto riguarda l’attacco, con soli due gol segnati tra Verona, Sassuolo e Lazio.

Venezia-Sampdoria: le ultime notizie sulle formazioni

Nel tridente offensivo del Venezia si rivede Aramu, squalificato contro la Lazio: protagonista di uno strepitoso girone d’andata, anche lui ha bisogno di ritrovarsi dopo una serie di prestazioni insufficienti. Al centro dell’attacco giocherà Henry, mentre si contendono una maglia Nani e Okereke. Cambia anche dietro Zanetti, dove Ebuehi e Ceccaroni prenderanno il posto di Mateju e Modolo, titolari all’Olimpico.

Sensi figura tra i convocati di Roberto Mancini per il delicatissimo playoff con la Macedonia del Nord: il passaggio alla Samp gli ha permesso di riconquistare l’azzurro. Toccherà a lui illuminare le due punte Quagliarella e Caputo. Ballottaggio a centrocampo tra Rincon ed Ekdal: dovrebbe spuntarla l’ex granata. Sull’out sinistro difensivo, infine, Murru sembrerebbe ancora favorito su Augello.

Come vedere Venezia-Sampdoria in diretta tv e in streaming

Venezia-Sampdoria è in programma domenica alle 12:30 allo stadio “Penzo” di Venezia e verrà trasmessa in diretta streaming su Dazn. La piattaforma, da quest’anno, detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Ha un costo mensile di 29,99 euro e non prevede costi aggiuntivi né per l’attivazione né per l’eventuale disattivazione. Sarà tuttavia possibile vedere Venezia-Sampdoria anche su Sky, che trasmetterà sul satellite tre match a giornata in co-esclusiva con Dazn. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport HD (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Due squadre in grande difficoltà, che hanno disperatamente bisogno di una vittoria per mettere fine ad una preoccupante serie negativa. Zanetti e Giampaolo per vocazione non sono due allenatori abituati a speculare, perciò ci sono buone possibilità che entrambe vadano a segno almeno in un’occasione. Un pareggio non è da escludere.

Le probabili formazioni di Venezia-Sampdoria

VENEZIA (4-3-3): Maenpaa; Ebuehi, Caldara, Ceccaroni, Haps; Crnigoj, Ampadu, Busio; Aramu, Henry, Okereke.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Falcone; Bereszynski, Yoshida, Colley, Murru; Candreva, Rincon, Thorsby; Sensi; Caputo, Quagliarella.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1