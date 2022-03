Napoli-Udinese, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Napoli-Udinese è una partita della trentesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 15:00: probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

NAPOLI – UDINESE | sabato ore 15:00

Spetta al Napoli aprire il programma di un sabato potenzialmente scoppiettante, in cui scenderanno in campo tutte e tre le prime della classe. La missione degli azzurri è quella di ritrovare al più presto confidenza con la vittoria casalinga, visto che l’ultima volta che hanno vinto al “Maradona” risale a due mesi fa nel derby campano contro la Salernitana.

Da allora per la squadra di Luciano Spalletti è stato un cammino a singhiozzo e davanti al proprio pubblico negli ultimi trenta giorni sono arrivate le due brutte sconfitte con il Milan in campionato e con il Barcellona in Europa League, quest’ultima costata l’eliminazione dalla competizione europea. In trasferta invece il Napoli va a gonfie vele e i sei punti raccolti tra Lazio e Verona gli hanno permesso di restare attaccati al treno scudetto nonostante i rossoneri in questo momento siano a +3 e l’Inter, sotto di un punto, debba recuperare ancora la gara con il Bologna. La certezza del tecnico toscano si chiama Victor Osimhen: il centravanti nigeriano, tornato in grande spolvero dopo il lungo stop per l’infortunio, è stato decisivo anche nel match del “Bentegodi” abbattendo gli scaligeri con una doppietta.

Spalletti si affiderà di nuovo a lui per scardinare una difesa notoriamente solida come quella dell’Udinese, una delle meno battute tra le squadre situate nella parte destra della classifica. La formazione friulana è vicina al traguardo salvezza dopo aver passato indenne le sfide sulla carta quasi proibitive contro Lazio, Milan e Roma, tutte fermate sul pareggio.

Napoli-Udinese: le ultime notizie sulle formazioni

Spalletti a sorpresa aveva tenuto in panchina Insigne e Zielinski per scelta tecnica: alla fine ha avuto ragione ma i due dovrebbero tornare dal 1′ contro l’Udinese e sulla trequarti si giocano una maglia Politano, Lozano ed Elmas. In mezzo il tecnico di Certaldo punta sulla coppia ormai ben assortita Lobotka-Ruiz, mentre in difesa verranno confermati Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly e Mario Rui. Indisponibili Petagna, Malcuit e Meret.

Cioffi ha si gode i suoi due esterni, da un lato Molina – strepitoso il suo gol domenica scorsa contro la Roma – e dall’altro Udogie, prospetto interessante anche in ottica Nazionale. Rispetto al match coi giallorossi si rivedrà Walace a centrocampo, stavolta supportato da Arslan e Pereyra. Arruolabile Nuytinck: l’olandese è in ballottaggio con Zeegelaar per sostituire l’infortunato Perez nel terzetto difensivo.

Come vedere Napoli-Udinese in diretta tv e in streaming

Napoli-Udinese, in programma sabato alle 15:00 allo stadio “Maradona” di Napoli verrà trasmessa in diretta streaming su Dazn. La piattaforma, da quest’anno, detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Ha un costo mensile di 29,99 euro e non prevede costi aggiuntivi né per l’attivazione né per l’eventuale disattivazione.

Il pronostico

L’Udinese è un brutto cliente, ha messo in difficoltà già diverse big ma il Napoli non può perdere altri punti per strada se vuole continuare a tenere testa alle milanesi per lo scudetto. Immaginiamo un’altra gara sofferta, in cui gli uomini di Spalletti potrebbero spuntarla di misura in un match da almeno un gol per parte.

Le probabili formazioni di Napoli-Udinese

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Pablo Marì, Zeegelaar; Molina, Arslan, Walace, Pereyra, Udogie; Beto, Deulofeu.

L'Udinese riuscirà a segnare almeno un gol? Sì

No View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 2-1