Spezia-Cagliari, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Spezia-Cagliari è una partita della ventinovesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 15:00: statistiche, probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

SPEZIA – CAGLIARI | sabato ore 15:00

Tre punti che pesano. Tre punti che potrebbero far compiere un altro piccolo balzo verso l’obiettivo salvezza a Spezia e Cagliari, due squadre che continuano a “ballare” sulla zona retrocessione pur restano momentaneamente fuori dagli ultimi tre posti.

La formazione di Thiago Motta ne ha uno in più rispetto a quella di Walter Mazzarri ma attraversa un momento diametralmente opposto. Nel senso che da circa un mese e mezzo si è dimenticata come si vince: dal successo nel derby con la Sampdoria prima dell’ultima sosta per gli impegni delle nazionali, lo Spezia ha conquistato solamente un punto. Un pareggio nello scontro diretto con la Salernitana e poi quattro sconfitte di fila contro Fiorentina, Bologna, Roma e Juventus che fanno di nuovo traballare la panchina del tecnico italobrasiliano. Già, perché se dopo gli ottimi risultati di gennaio la salvezza sembrava essere alla portata, adesso le cose si sono nuovamente complicate. La terzultima posizione è distante quattro punti, ma il Venezia deve ancora recuperare una partita rispetto a Maggiore e compagni: il tempo delle distrazioni è finito. Thiago Motta può tuttavia ripartire dalle solide prestazioni contro giallorossi e bianconeri, due match (terminati entrambi 1-0) in cui il suo Spezia avrebbe senz’altro meritato di raccogliere qualcosa in più.

Un febbraio strepitoso invece quello del Cagliari, rimasto imbattuto per cinque giornate fino alla debacle casalinga di sabato scorso con la Lazio (0-3). Una sconfitta che però non spegne l’entusiasmo dei sardi, tutta un’altra squadra rispetto a quella del girone d’andata.

Spezia-Cagliari: le ultime notizie sulle formazioni

Due recuperi fondamentali rispetto al match con la Juventus per Thiago Motta, che riavrà Amian in difesa e Kiwior a centrocampo: il polacco si occuperà della regia in mezzo a Bastoni e Maggiore. E l’allenatore bianconero potrà così tornare al suo “prediletto” 4-3-3: con Agudelo che ritorna in panchina, pronto a subentrare a gara in corso, formeranno il tridente offensivo Verde, Manaj e Gyasi.

Dall’altra parte non dovrebbero esserci invece grosse novità: Mazzarri potrebbe preferire il recuperato Baselli a Deiola, mentre Dalbert la spunterà nuovamente su Lykogiannis sulla fascia sinistra. In attacco il partner di Joao Pedro continuerà ad essere Pereiro, nonostante la concorrenza di Pavoletti e Keita rimanga agguerrita.

Come vedere Spezia-Cagliari in diretta tv e in streaming

Spezia-Cagliari, in programma sabato alle 15:00 allo stadio “Picco” di La Spezia, verrà trasmessa in diretta streaming su Dazn. La piattaforma, da quest’anno, detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Ha un costo mensile di 29,99 euro e non prevede costi aggiuntivi né per l’attivazione né per l’eventuale disattivazione.

Il pronostico

L’attacco stitico dello Spezia (due gol nelle ultime quattro giornate) dovrebbe tornare a sbloccarsi contro una difesa, quella del Cagliari, che ha sempre subito almeno una rete nelle ultime quindici partite. Match da gol, dunque. E non è da escludere un pareggio.

Le probabili formazioni di Spezia-Cagliari

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Maggiore, Kiwior, Bastoni; Verde, Manaj, Gyasi.

CAGLIARI (3-5-1-1): Cragno; Lovato, Altare, Goldaniga; Bellanova, Grassi, Marin, Baselli, Dalbert; Pereiro; Joao Pedro.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1