I pronostici di giovedì 24 febbraio | Europa League e Conference League

I pronostici di calcio del 24 febbraio, conclusosi il programma dell’andata degli ottavi di finale di Champions League, il giovedì è tempo di Europa League e Conference League, col ritorno dei playoff. Si decidono le squadre che si qualificheranno per gli ottavi di finale, in campo ci sono tre italiane. L’Atalanta è l’unica che partirà da una situazione di vantaggio, ma fare risultato in Grecia contro l’Olympiacos sarà complicato: partita da gol così come l’attesa sfida del San Paolo tra Napoli e Barcellona.

Qualificazione ancora possibile per la Lazio, che deve rimontare il 2-1 dell’andata subito contro il Porto: ricordiamo che da questa stagione i gol segnati in trasferta non valgono più doppio in caso di parità nei 180 minuti.

Altri pronostici

Per chi va a caccia di partite da gol il consiglio è di guardare a Bodo/Glimt-Celtic e Rangers-Dortmund. Occhio poi a Real Sociedad-Lipsia, la cui gara d’andata è stata una delle più spettacolari tra quelle in programma nei playoff d’andata di Europa League. Una settimana fa non ci si è annoiati alla Red Bull Arena, dove la squadra di Domenico Tedesco e quella guidata da Imanol hanno scelto di affrontarsi a viso aperto senza badare troppo ai tatticismi. Sembrano esserci tutti i presupposti per assistere a un’altra gara divertente.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Almeno un gol per squadra in Real Sociedad-Lipsia, Europa League, ore 21:00

Pronostici: Vincenti

• Partizan Belgrado (in Partizan Belgrado-Sparta Prague, Conference League, ore 18:45)

• Braga (in Braga-Sheriff Tiraspol, Europa League, ore 21:00)

• Vitesse (in Vitesse-Rapid Vienna, Conference League, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Bodo/Glimt-Celtic, Conference League, ore 18:45

• Glasgow Rangers-Borussia Dortmund, Europa League, ore 21:00

• Randers-Leicester, Conference League, ore 18:45

ISCRIVITI al gruppo TELEGRAM per ricevere le notifiche con i pronostici sui MARCATORI: CLICCA QUI

Le partite da almeno un gol per squadra

• Olympiacos-Atalanta, Europa League, ore 18:45

• Lazio-Porto, Europa League, ore 18:45

• Napoli-Barcellona, Europa League, ore 21:00

Il “clamoroso”

Psv Eindhoven vincente e almeno un gol per squadra (in Maccabi Tel Aviv-Psv Eindhoven, Conference League, ore 18:45)