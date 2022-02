Lazio-Porto, Europa League: diretta tv, probabili formazioni, pronostici

Lazio-Porto è una match di ritorno dei playoff di accesso agli ottavi di finale di Europa League e si gioca giovedì alle 18:45: probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

LAZIO – PORTO | giovedì ore 18:45

Se ci fosse stata ancora la regola dei gol in trasferta, il 2-1 rimediato sette giorni fa dalla Lazio al “Do Dragao” non sarebbe stato un cattivo risultato. Peraltro maturato in una partita in cui Maurizio Sarri è stato costretto a rinunciare al suo cannoniere, Ciro Immobile, fermato dall’influenza. Ed invece secondo il regolamento in vigore da quest’anno la rete siglata da Zaccagni contro il Porto dell’ex Sergio Conceiçao non vale più “doppia”.

Perciò in caso di vittoria per 1-0 da parte dei biancocelesti si andrà a supplementari. E poi eventualmente ai calci di rigore. In ogni caso la qualificazione resta apertissima, soprattutto se – come è probabile – il tecnico toscano riavrà a disposizione il centravanti originario di Torre Annunziata, la cui assenza è stata probabilmente decisiva sia in Europa League contro la formazione lusitana sia in campionato contro l’Udinese, un pareggio (1-1) che ha rallentato la corsa della Lazio verso il quarto posto. La prestazione tutt’altro che entusiasmante offerta in Friuli è in perfetta linea con il rendimento altalenante dei capitolini, che alternano vittorie altisonanti come quelle con Fiorentina e Bologna ma allo stesso tempo deludono negli scontri diretti. E le recenti uscite con Milan e Porto ne sono un lampante esempio. Portoghesi invece lanciatissimi in Primeira Liga: il successo sulla Moreirense allunga la serie positiva che dura dal 7 dicembre e mantiene intatto il distacco dallo Sporting CP, l’unica che può ancora soffiargli il titolo.

Le ultime notizie provenienti da Fornello parlano di un Immobile recuperato e cha farà di tutto per partire dal 1′. Ancora panchina per Acerbi, che è reduce da un brutto infortunio e potrebbe entrare a gara in corso. In mezzo si rivedranno Luis Alberto e Lucas Leiva. Assente Pedro per un problema muscolare e Zaccagni per squalifica: probabile impiego dall’inizio per Cabral. Rosa al completo invece per l’allenatore del Porto Conceiçao, che in regia dovrebbe preferire Grujic a Vitinha.

Come vedere Lazio-Porto in diretta tv e in streaming

Lazio-Porto è in programma giovedì alle 18:45 e si giocherà allo stadio Olimpico di Roma. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport HD (canale 254). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. Sarà possibile vedere Lazio-Porto anche su DAZN. La piattaforma streaming, da quest’anno, detiene i diritti di trasmissione in co-esclusiva dei match di Europa League e Conference League.

Il pronostico

Con Immobile la Lazio ha sicuramente molte più frecce nel suo arco, ma servirà un’impresa per battere il Porto con due gol di scarto e passare il turno. Lusitani favoriti per la qualificazione in un match da almeno un gol per parte, sulla falsariga dell’andata.

Le probabili formazioni di Lazio-Porto

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

PORTO (4-3-3): Diogo Costa; Joao Mario, Mbemba, Pepe, Zaidu; Otavio, Grujic, Uribe; Fabio Vieira, Toni Martinez, Pepè.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1