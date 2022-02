Milan-Udinese, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Milan-Udinese è una partita della ventisettesima giornata di Serie A e si gioca venerdì alle 18:45: statistiche, probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

MILAN – UDINESE | venerdì ore 18:45

Nella giornata in cui le big hanno incredibilmente lasciato punti per strada, anche il Milan ha gettato via un’occasione gigantesca. Il 2-2 rimediato a Salerno contro il fanalino di coda della classifica potrebbe costare caro in chiave scudetto agli uomini di Stefano Pioli. C’è veramente da mangiarsi le mani alla luce dei risultati che ventiquattr’ore dopo hanno fatto registrare Inter e Napoli, le dirette concorrenti dei rossoneri.

Nerazzurri battuti a sorpresa in casa dal Sassuolo e partenopei salvati in extremis da un gol di Osimhen nella trasferta di Cagliari: era il momento giusto per allungare su entrambe – benché l’Inter debba ancora recuperare la partita con il Bologna – ma il Milan non aveva fatto i conti con una Salernitana organizzata, dallo spirito battagliero e tutt’altro che arrendevole, una squadra completamente diversa da quella “materasso” conosciuta durante il girone d’andata. Theo Hernandez e compagni hanno addirittura rischiato di tornare a mani vuote dalla Campania se non fosse stato per la rete del definitivo pareggio realizzata nei minuti finali da Rebic. Interrotta la serie di vittorie iniziata nel derby della Madonnina lo scorso 5 febbraio: stracittadina che si riproporrà martedì prossimo in Coppa Italia, con la gara d’andata di una doppia sfida che promette scintille.

Prima, però, bisogna affrontare l’Udinese. Che arriva a San Siro con l’obiettivo di conquistare almeno un punto e collezionare un altro risultato positivo dopo quello ottenuto contro la Lazio domenica scorsa. La formazione di Gabriele Cioffi è a -3 dalla zona rossa ma deve recuperare i due match con Salernitana e Fiorentina.

Milan-Udinese: le ultime notizie sulle formazioni

Milan che dovrà rinunciare ancora ad Ibrahimovic, che sta continuando a lavorare a parte e difficilmente recupererà in vista del primo dei due derby di coppa. Al suo posto ci sarà ancora Giroud: dietro al francese giocheranno Messias (in ballottaggio con Saelemaekers) Brahim Diaz e Leao, mentre la mediana sarà composta da Tonali e Kessié. Nessun assenza rilevante in difesa, dove prenderanno posto i titolarissimi Calabria, Romagnoli, Tomori e Theo Hernandez.

Buone notizie per Cioffi, che in difesa potrà nuovamente contare su Zeegelaar e ritrova anche Udogie a centrocampo, pronto a tornare a scorrazzare sulla fascia sinistra. Potrebbe partire dal’1 il rientrante Pereyra, a lungo infortunato negli ultimi mesi. Accanto all’argentino ci saranno Arslan e Walace, con Makengo che inizierà dalla panchina. In attacco Beto e Deulofeu, quest’ultimo insidiato da Success.

Come vedere Milan-Udinese in diretta tv e in streaming

Milan-Udinese, in programma venerdì alle 18:45 allo stadio “Meazza” di Milano, verrà trasmessa in diretta streaming su Dazn. La piattaforma, da quest’anno, detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Ha un costo mensile di 29,99 euro e non prevede costi aggiuntivi né per l’attivazione né per l’eventuale disattivazione.

Il pronostico

Sorpreso in quel di Salerno, il Milan è obbligato a reagire se l’obiettivo è mantenere la vetta della classifica: vittoria altamente probabile. Contro un attacco stitico come quello dell’Udinese i rossoneri dovrebbero riuscire anche a tenere la porta inviolata.

Le probabili formazioni di Milan-Udinese

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessié; Messias, Brahim Diaz, Leao; Giroud.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Pablo Marì, Zeegelaar; Molina, Walace, Arslan, Pereyra, Udogie; Beto, Deulofeu.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0