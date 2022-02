Udinese-Lazio, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Udinese-Lazio è una partita della ventiseiesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: statistiche, probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

UDINESE – LAZIO | domenica ore 20:45

La Lazio soffre in coppa, ma in campionato ha recentemente ottenuto due vittorie di fila, preziosissime per rilanciarsi in ottica quarto posto. Continuità che raramente la squadra di Maurizio Sarri ha trovato in questa prima parte abbondante di stagione. Con lo stesso risultato (0-3) i biancocelesti hanno tramortito prima la Fiorentina e poi il Bologna e adesso sono a due punti dall’Atalanta (che ha una gara in meno) e a -5 dalla Juventus, fermata nell’anticipo di venerdì dal Torino. Male invece in Coppa Italia ed Europa League: nella coppa nazionale è arrivata la pesante sconfitta (4-0) di San Siro contro il Milan mentre nella seconda manifestazione continentale per ordine di importanza la Lazio – senza Immobile – si è fatta rimontare dal Porto dell’ex Conceiçao dopo che aveva trovato il gol del vantaggio con un tacco di Zaccagni, al momento l’uomo in più del tecnico toscano.

Sarri ora insegue la quarta vittoria nelle ultime cinque partite e la trasferta friulana potrebbe rappresentare un crocevia importante nel campionato dei capitolini. L’Udinese intanto si è complicata la vita facendosi travolgere 4-0 sul campo del Verona, in una partita in cui ha sprecato una miriade di occasioni. In settimana ai nerazzurri hanno tolto anche i punti della vittoria a tavolino contro la Salernitana, che invece si dovrà rigiocare. Classifica per niente tranquilla: sono solo tre i punti di distacco dalla zona retrocessione.

Udinese-Lazio: le ultime notizie sulle formazioni

Difesa da reinventare per Cioffi: l’allenatore nerazzurro non può contare né su Nuytinck né su Zeegelaar, dunque spazio a Perez e Becao ai lati di Pablo Marì. Le corsie esterne saranno predominio di Soppy e Molina: assente Udogie, non al meglio dopo la gara di Verona. Di nuovo a disposizione invece Deulofeu nonostante i numerosi punti di sutura per via della contusione al ginocchio di domenica scorsa contro gli scaligeri. Lo spagnolo ex Barça e Milan farà coppia con Beto in attacco.

Nella Lazio poche speranze per Immobile, che ha già saltato la trasferta di Oporto. Il centravanti è sulla via del recupero ma difficilmente Sarri lo rischierà ad Udine. Nel tridente si rivedrà Felipe Anderson in veste di falso nueve, coadiuvato da Pedro e Zaccagni. In mezzo largo a Cataldi e Basic, viste le squalifiche di Luis Alberto e Leiva. Ballottaggio tra Patric e Radu in difesa.

Come vedere Udinese-Lazio in diretta tv e in streaming

Udinese-Lazio, in programma domenica alle 20:45 alla Dacia Arena di Udine, verrà trasmessa in diretta streaming su Dazn. La piattaforma, da quest’anno, detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Ha un costo mensile di 29,99 euro e non prevede costi aggiuntivi né per l’attivazione né per l’eventuale disattivazione.

Il pronostico

Udinese e Lazio si sono già affrontate due volte in questa stagione: all’andata fu un pirotecnico 4-4, poi la Lazio si aggiudicò la sfida di Coppa Italia ai supplementari (1-0), Due partite completamente diverse, che rendono difficile la lettura di questo match. Biancocelesti in ogni caso leggermente favoriti, in una sfida in cui crediamo si tornerà a segnare: almeno un gol per parte alla Dacia Arena.

Le probabili formazioni di Udinese-Lazio

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Pablo Marì, Becao; Soppy, Arslan, Walace, Makengo, Molina; Deulofeu, Beto.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Patric, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Basic; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2