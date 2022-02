Salernitana-Milan, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Salernitana-Milan è una partita della ventiseiesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 20:45: statistiche, probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

SALERNITANA – MILAN | sabato ore 20:45

Se non fosse stato per i miracoli del portiere blucerchiato Falcone il risultato finale sarebbe potuto essere ancora più rotondo. Ma contro la Sampdoria, domenica scorsa, quello che contava era mettere le mani sui tre punti, dopo che circa ventiquattr’ore prima Napoli e Inter si erano annullate a vicenda. Il Milan ora può guardare tutti dall’alto verso il basso: gli uomini di Stefano Pioli sono un gradino sopra gli odiati “cugini” nerazzurri (che hanno però una gara in meno), già rimontati e battuti due giornate fa nella stracittadina meneghina grazie alla doppietta di Giroud. Contro l’ex Giampaolo invece è stato decisivo il portoghese Leao, già a segno nel 4-0 alla Lazio in Coppa Italia. Tre vittorie di fila per i rossoneri, che adesso devono cercare di restarci lì in vetta, approfittando anche delle fatiche di coppa delle due inseguitrici.

Una mano gliela dà il calendario: nell’anticipo del sabato sera il Milan è di scena all’Arechi, in casa del fanalino di coda della classifica. In settima la Salernitana ha cambiato per la terza volta allenatore: l’1-1 contro il Genoa è stato fatale a Stefano Colantuono. La nuova proprietà si è affidata ad uno che di salvezze impossibili ne sa qualcosa: toccherà a Davide Nicola portare in salvo i campani, oggi all’ultimo posto con 13 punti – distanti otto lunghezze dalla quartultima – ma con ben due gare da recuperare tra Udinese e Venezia.

Salernitana-Milan: le ultime notizie sulle formazioni

Un’incognita il modulo con cui debutterà il nuovo tecnico della Salernitana, ma ci sono buone possibilità che mantenga il 4-3-3, con Djuric punta centrale e Ribery e Bonazzoli ai suoi lati. Nicola non potrà fare affidamento su Verdi, uno dei nuovi arrivi (già decisivo con una doppietta) alle prese con un affaticamento muscolare. In mezzo regia affidata a Radovanovic: a dare manforte all’ex genoano Ederson e Lassana Coulibaly.

Dall’altro lato, Pioli potrebbe far rifiatare Brahim Diaz schierando Kessié sulla trequarti, mentre in mediana Tonali duetterebbe con Bennacer. Intoccabili Giroud e Leao, con Ibrahimovic ancora fermo ai box. Tornano invece la difesa titolare grazie al rientro di Theo Hernandez dalla squalifica.

Come vedere Salernitana-Milan in diretta tv e in streaming

Salernitana-Milan in programma sabato alle 20:45 allo stadio “Arechi” di Salerno, verrà trasmessa in diretta streaming su Dazn. La piattaforma, da quest’anno, detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano di calcio. Ha un costo mensile di 29,99 euro e non prevede costi aggiuntivi né per l’attivazione né per l’eventuale disattivazione. Sarà tuttavia possibile vedere Salernitana-Milan anche su Sky, che trasmetterà sul satellite tre match a giornata in co-esclusiva con Dazn. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport HD (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati a Sky, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

L’arrivo di Nicola potrebbe dare una scossa alla Salernitana, che riuscirà a rendere difficile la vita al Milan. Rossoneri in ogni caso favoriti per i tre punti: la nuova capolista della Serie A terrà verosimilmente anche la porta inviolata, considerando che i granata in casa hanno finora segnato pochissimi gol.

Le probabili formazioni di Salernitana-Milan

SALERNITANA (4-3-3): Sepe; Mazzocchi, Dragusin, Fazio, Ranieri; L. Coulibaly, Radovanovic, Ederson; Bonazzoli, Djuric, Ribery.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Kessié, Leao; Giroud.

POSSIBILE RISULTATO: 0-2