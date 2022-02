I pronostici di giovedì 17 febbraio | Europa League e Conference League

I pronostici di calcio del 17 febbraio, terminata la due giorni di Champions League, spazio a Europa League e Conference League con le partite dei playoff di accesso agli ottavi di finale.

In campo tre squadre italiane: l’Atalanta ha le carte in regola per superare l’Olympiacos in casa, più complicati i compiti per Napoli e Lazio rispettivamente contro Barcellona e Porto. Al Camp Nou i gol non dovrebbero mancare: Osimhen è in grado di bucare la difesa blaugrana ma Xavi dopo il calciomercato invernale può contare su un attacco finalmente tornato esplosivo con i vari Ferran Torres, Adama Traorè e Aubameyang.

Altri pronostici

Tra le altre partite in programma occhio alle possibili vittorie di Borussia Dortmund, Psv, Celtic, Leicester e Marsiglia. Gol e spettacolo attesi in Borussia Dortmund-Rangers, PSV Eindhoven-Maccabi Tel Aviv, Celtic-Bodo/Glimt, Zenit San Pietroburgo-Betis, Lipsia-Real Sociedad e Rapid Vienna-Vitesse.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Almeno un gol per squadra in Barcellona-Napoli, Europa League, ore 18:45

Pronostici: Vincenti

• Borussia Dortmund (in Borussia Dortmund-Rangers, Europa League, ore 18:45)

• PSV Eindhoven (in PSV Eindhoven-Maccabi Tel Aviv, Conference League, ore 18:45)

• Siviglia (in Siviglia-Dinamo Zagabria, Europa League, ore 21:00)

• Celtic (in Celtic-Bodo/Glimt, Conference League, ore 21:00)

• Marsiglia (in Marsiglia-Qarabag, Conference League, ore 21:00)

• Leicester (in Leicester-Randers, Conference League, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Borussia Dortmund-Rangers, Europa League, ore 18:45

• PSV Eindhoven-Maccabi Tel Aviv, Conference League, ore 18:45

• Celtic-Bodo/Glimt, Conference League, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra

• Zenit San Pietroburgo-Betis, Europa League, ore 18:45

• Lipsia-Real Sociedad, Europa League, ore 21:00

• Porto-Lazio, Europa League, ore 21:00

• Rapid Vienna-Vitesse, Conference League, ore 18:45

Il “clamoroso”

Pareggio (in Rapid Vienna-Vitesse, Conference League, ore 18:45)