Spezia-Fiorentina, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Spezia-Fiorentina è una partita della venticinquesima giornata di Serie A e si gioca lunedì alle 20:45: statistiche, probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

SPEZIA – FIORENTINA | lunedì ore 20:45

È la notte in cui Vincenzo Italiano ritrova La Spezia, dopo la separazione non propriamente indolore della scorsa estate. Due anni indimenticabili per l’attuale tecnico della Fiorentina, caratterizzati da una promozione e da una salvezza che fino a qualche mese prima sembrava impossibile da raggiungere. Il tecnico di origine siciliana chiederà strada ai suoi ex giocatori per restare aggrappato al treno dell’Europa con la sua Viola. Biraghi e compagni sono reduci dalla strepitosa vittoria di Bergamo in Coppa Italia: un rocambolesco 2-3 con il difensore Milenkovic in gol a tempo quasi scaduto prima dei supplementari che ha regalato ai gigliati una gustosa doppia semifinale con la Juventus dell’ex Vlahovic. A tal proposito, la prima uscita senza il centravanti serbo non ha entusiasmato: la Fiorentina ha rimediato una bruciante sconfitta (0-3) in casa nello scontro diretto con la Lazio, confermando così l’andamento discontinuo dell’ultimo mese.

I viola hanno vinto solo una delle ultime sei partite e continuando di questo passo rischiano di perdere di vista sia Lazio che Roma, sebbene abbiano una gara ancora da recuperare. Nel 2022 invece solo gioie per lo Spezia, ancora imbattuto e allontanatosi dalle zone pericolose della classifica grazie a tre vittorie di fila e un pareggio. Una bella rivincita personale per Thiago Motta, lo scorso dicembre ad un passo dall’esonero. La formazione bianconera ha 26 punti, cinque in più del Venezia terzultimo, ma deve continuare a correre perché dietro sia i lagunari che il Cagliari sembrano in ripresa.

Spezia-Fiorentina: le ultime notizie sulle formazioni

Thiago Motta conferma il 4-2-3-1 a trazione offensiva, con Manaj unica punta e Maggiore in posizione più avanzata rispetto al solito. Gyasi e Verde agiranno invece sugli esterni, una scelta che ha funzionato lunedì scorso a Salerno. Kovalenko dovrebbe iniziare dalla panchina, mentre Bastoni è ancora out per infortunio e lo resterà almeno fino a fine mese. In mezzo ballottaggio tra Sala e Bourabia, con il primo al momento favorito.

Italiano con il grande dubbio in attacco: Piatek è stato decisivo in Coppa Italia con una doppietta contro l’Atalanta e nel complesso sembra più pronto rispetto al brasiliano Cabral, poco incisivo nella sfida con la Lazio. Polacco dunque in vantaggio, mentre a centrocampo lottano per una maglia Duncan e Castrovilli, complice la squalifica di Bonaventura. Dovrebbe partire dal 1′ Maleh, così come Sottil e Gonzalez nel tridente offensivo.

Come vedere Spezia-Fiorentina in diretta tv e in streaming

Spezia-Fiorentina in programma lunedì alle 20:45 allo stadio “Picco” di La Spezia, verrà trasmessa in diretta streaming su Dazn. La piattaforma, da quest’anno, detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano di calcio. Ha un costo mensile di 29,99 euro e non prevede costi aggiuntivi né per l’attivazione né per l’eventuale disattivazione. Sarà tuttavia possibile vedere Spezia-Fiorentina anche su Sky, che trasmetterà sul satellite tre match a giornata in co-esclusiva con Dazn. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport HD (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati a Sky, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Fiorentina a due facce nell’ultimo mese: deludente in campionato e promossa a pieni voti in Coppa Italia, ma la prestazione di Bergamo ha dimostrato che lo 0-3 con la Lazio è stato solamente un brutto incidente di percorso. Gara complicata quella di La Spezia, contro una squadra apparsa completamente rigenerata ma i viola appaiono leggermente favoriti. Un loro colpaccio non è da escludere in un match da almeno tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Spezia-Fiorentina

SPEZIA (4-2-3-1): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Kiwior, Sala; Gyasi, Maggiore, Verde; Manaj.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Castrovilli, Amrabat, Maleh; Gonzalez, Piatek, Sottil.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2