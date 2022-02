Lazio-Bologna, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Lazio-Bologna è una partita della venticinquesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 15:00: statistiche, probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

LAZIO – BOLOGNA | sabato ore 15:00

La prestazione disastrosa in Coppa Italia contro il Milan ha riportato improvvisamente sulla terra la Lazio, spegnendo l’entusiasmo che si era generato dopo lo schiacciante 0-3 di Firenze in campionato. La continuità non è il pezzo forte della squadra di Maurizio Sarri, che ha San Siro contro i rossoneri dell’ex Pioli ha fatto solamente da sparring partner, finendo sotto di tre gol già nel primo tempo. Passivo che è addirittura aumentato nella ripresa, con il gol del definitivo 4-0 segnato dall’ivoriano Kessié. La gara di coppa ha confermato come in questo momento la Lazio non possa pensare di competere con le prime tre forze del torneo e soprattutto reso evidenti le solite lacune che il mercato invernale non ha colmato. Se da una parte l’allenatore toscano non è ancora riuscito a dare un’identità precisa ad Immobile e compagni, dall’altra l’Europa resta a portata di mano, coi biancocelesti momentaneamente sesti a pari punti con i rivali cittadini della Roma.

All’Olimpico si presenta un Bologna ormai rassegnato al solito campionato da medio-bassa classifica. Ventotto punti e tredicesimo posto per gli emiliani: da dicembre l’unico sussulto degli uomini di Sinisa Mihajlovic è stato il derby regionale contro il Sassuolo. Poi una lunga serie di sconfitte, interrotta domenica scorso con lo scialbo pareggio casalingo con l’Empoli, altra squadra che farà fatica a trovare nuovi stimoli da qui a maggio.

Lazio-Bologna: le ultime notizie sulle formazioni

Immobile ha spaventato i tifosi biancocelesti mercoledì sera: a metà ripresa è uscito zoppicante ma i risultati hanno escluso lesioni o altri infortuni gravi. Tuttavia Sarri potrebbe risparmiarlo contro il Bologna, valutando l’opzione Felipe Anderson falso nueve. Niente da fare per Acerbi: in difesa dovrebbero giocare nuovamente Patric e Luiz Felipe, con Hysaj e Marusic sugli esterni. Solito ballottaggio in mezzo tra Lucas Leiva e Cataldi.

Centrocampo a cinque per Mihajlovic, che al centro schiererà Soriano, Schouten e Svanberg. Debutto da titolare per il nuovo acquisto Kasius, anche alla luce della squalifica di De Silvestri. Davanti il tecnico serbo pensa ad Orsolini in appoggio ad Arnautovic.

Come vedere Lazio-Bologna in diretta tv e in streaming

Lazio-Bologna, in programma sabato alle 15:00 allo stadio Olimpico di Roma, verrà trasmessa in diretta streaming su Dazn. La piattaforma, da quest’anno, detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Ha un costo mensile di 29,99 euro e non prevede costi aggiuntivi né per l’attivazione né per l’eventuale disattivazione.

Il pronostico

Non sarà facile rialzare la testa dopo gli schiaffoni presi a Milano, ma quella con il Bologna per la Lazio sembra essere la partita giusta per tornare subito a vincere e riprendere la rincorsa verso il quinto posto. Una vittoria dei biancocelesti non è da escludere, in una gara in cui potrebbe sbloccarsi anche l’attacco del Bologna, che ha segnato solo due gol nelle ultime quattro giornate.

Le probabili formazioni di Lazio-Bologna

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Patric, Marusic; Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Zaccagni.

BOLOGNA (3-5-1-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; Kasius, Svanberg, Schouten, Soriano, Hickey; Orsolini; Arnautovic.

In Lazio-Bologna i gol complessivi saranno più di due? Sì

POSSIBILE RISULTATO: 2-1