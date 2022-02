Atalanta-Cagliari, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Atalanta-Cagliari è una partita della ventiquattresima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 12:30: statistiche, probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

ATALANTA – CAGLIARI | domenica ore 12:30

Lo zero a zero è un risultato che solitamente non si addice ad una squadra vivace e che non pratica certo un calcio difensivo come l’Atalanta. Eppure le ultime due gare giocate dalla Dea in campionato sono terminate entrambe a reti bianche, a dimostrazione di come tra le tante qualità possedute dall’allenatore Gian Piero Gasperini ci sia anche quella di sapersi adattare alle circostanze. Con una rosa decimata dai vari casi Covid, i bergamaschi hanno badato al sodo, riuscendo a strappare due preziosi punti nella doppia sfida contro Inter e Lazio. Quasi commovente la prestazione dell’Olimpico, con il tecnico piemontese costretto a schierare un undici imbottito di elementi provenienti dalle giovanili. Pareggi (incluso quello di dicembre contro il Genoa) che ad ogni modo hanno reso più precario il quarto posto occupato dai nerazzurri. Nonostante abbiano una gara da recuperare adesso sentono forte il fiato sul collo della Juventus, sotto di appena un punto.

L’attacco dovrebbe tornare a girare contro un Cagliari che ha ormai riaperto la lotta per la retrocessione grazie ai sette punti conquistati nelle ultime quattro giornate. I sardi si erano congedati con l’1-1 casalingo con la Fiorentina, match che avrebbero potuto anche vincere se fossero stati più precisi sotto porta, coi viola in inferiorità numerica da inizio ripresa. Rammarico anche per il rigore del possibile 2-0 sbagliato da Joao Pedro.

Atalanta-Cagliari: le ultime notizie sulle formazioni

La situazione si sta pian piano normalizzando in casa Atalanta e la sosta è stata importante in quest’ottica. È vicino il recupero di Zapata, che molto probabilmente sarà in panchina. Dal 1′ spazio dunque a Muriel, sostenuto da Pasalic e Malinovskyi, altri due elementi che sono tornati a disposizione. Sugli esterni tocca a Zappacosta e Maehle, mentre in difesa Demiral sembra essere in vantaggio su Djimsiti.

Dall’altro lato Mazzarri deve fare i conti con la pesantissima assenza del suo capitano, nonché cannoniere della squadra Joao Pedro, squalificato. Il tecnico livornese schiererà in attacco la coppia Pereiro-Pavoletti, considerato che Keita è ancora impegnato in Coppa d’Africa. Alla fine Nandez è rimasto in Sardegna, ma a Bergamo non ci sarà perché afflitto da una serie di problemi muscolari. Fuori Altare e Zappa, ancora alle prese con il Covid.

Come vedere Atalanta-Cagliari in diretta tv e in streaming

Atalanta-Cagliari in programma domenica alle 12:30 al Gewiss Stadium di Bergamo, verrà trasmessa in diretta streaming su Dazn. La piattaforma, da quest’anno, detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano di calcio. Ha un costo mensile di 29,99 euro e non prevede costi aggiuntivi né per l’attivazione né per l’eventuale disattivazione. Sarà tuttavia possibile vedere Atalanta-Cagliari anche su Sky, che trasmetterà sul satellite tre match a giornata in co-esclusiva con Dazn. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport HD (canale 251). La stessa trasmissione, ovviamente, sarà disponibile anche in diretta streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati a Sky, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

L’Atalanta poco prolifica delle ultime due partite stavolta dovrebbe lasciare spazio alla versione “classica”: contro il Cagliari i nerazzurri partono favoriti e segneranno verosimilmente almeno due gol. Allo stesso tempo ci sono buone probabilità che la loro porta resti inviolata, vista la pesante assenza di Joao Pedro nell’attacco sardo.

Le probabili formazioni di Atalanta-Cagliari

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Zappacosta, de Roon, Freuler, Maehle; Malinovskyi, Pasalic; Muriel.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Lovato, Ceppitelli, Goldaniga; Bellanova, Baselli, Marin, Grassi, Dalbert; Pereiro, Pavoletti.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0