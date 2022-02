Calciomercato Juventus, clamoroso Pogback: i bookmakers ne sono sicuri

Calciomercato Juventus, il futuro di Paul Pogba continua a tenere banco: l’indizio dei bookmakers non passa inosservato.

Come Dybala, ha il contratto in scadenza nel 2022. A differenza della Joya, ha deciso da tempo di non prolungare con il suo club di appartenenza.

Ci stiamo riferendo a Paul Pogba, calciatore che dalle parti di Torino conoscono molto bene: grazie alle giocate del “Polpo”, del resto, la “Vecchia Signora” si giocò a viso aperto una finale di Champions contro il Barcellona, persa soltanto nel finale per delle decisioni arbitrali piuttosto discutibili. Dal suo addio al mondo Juve, è passata tanta acqua sotto ai punti, ma la voglia di vestire il bianconero è rimasta immutata. I messaggi social lanciati dalla mezzala francese sono stati tutt’altro che criptici; tuttavia, la concorrenza per Pogba è di primo ordine, con il Psg disposto a coprire d’oro il transalpino, per provare a rimpolpare un reparto a cui manca la qualità negli inserimenti dell’assistito di Mino Raiola.

Calciomercato Juventus, non tramonta la pista Pogba: l’indizio dei bookmakers

Stando alle indiscrezioni che trapelano dall’Inghilterra, e riportate da ESPN, Psg, Juventus e Real Madrid sarebbero i tre club in pole position per il centrocampista. Dettagli confermati anche dai bookmakers, che vedono il Psg favorito nella corsa all’ex Juve, il cui eventuale approdo sotto la Tour Eiffel è bancato due volte la posta. Per i più romantici, da attenzionare l’opzione bianconera: il Pogback è quotato da Sky Bet 3 volte la posta: ipotesi intrigante, suggestiva ma non per questo utopistica. L’acquisto di Vlahovic insegna…