Tsitsipas-Medvedev è un match valido per le semifinali degli Australian Open: notizie, analisi, pronostici, diretta tv e streaming.

Non si amano ed in passato se lo sono detti anche apertamente. Quattro anni fa Stefano Tsitsipas e Daniil Medvedev si resero protagonisti di un increscioso siparietto durante il Masters 1000 di Miami. Infuriato per via del lungo toilet break dell’avversario – poi diventato uno dei marchi distintivi di “Tsitsi” – il russo andò su tutte le furie a fine match, al punto che dovette intervenire il giudice di sedia per placare i suoi bollenti spiriti.

Quello giocato in Florida fu il loro primo incontro. Da allora, manco a farlo apposta, le loro strade si sono incrociate ben sette volte. Otto dunque i precedenti in totale, con il greco – di due anni più giovane – che è riuscito a spuntarla solo in due occasioni. La prima alle Atp Finals 2019 e la seconda ai quarti di finale del Roland Garros 2021. Si sono peraltro già affrontati in una semifinale di un torneo del Grande Slam, proprio un anno fa agli Australian Open. Vinse il russo, che poi andò a giocarsi la finalissima con Novak Djokovic, perdendola. Medvedev ci riprova, ma stavolta da favorito numero uno dopo l’esclusione del campione serbo. Per lui sarebbe il secondo Slam di fila dopo gli US Open a settembre.

Il percorso dei due tennisti fino alla semifinale

Per i due esponenti della cosiddetta “Next Generation” non è filato tutto liscio come l’olio nel loro percorso a Melbourne. Due giorni fa il numero due al mondo ha rischiato di andare incontro ad una clamorosa eliminazione. Contro Auger-Aliassime nei quarti è finito sotto di due set ed ha dovuto tirare fuori il meglio del suo repertorio – annullando anche un match point – per completare una rimonta epica. Tsitsipas ha invece sudato freddo negli ottavi contro lo statunitense Fritz, piegato solamente dopo il quinto set. Poi ha giocato una delle migliori partite della sua carriera contro l’azzurro Sinner, demolito in appena tre set.

Nella sfida contro l’altoatesino si è rivisto lo Tsitsipas della prima metà della scorsa stagione: il problema al gomito che l’ha tormentato negli ultimi sembrava completamente dimenticato. Se dovesse riuscire ad esprimersi su quei livelli anche in semifinale, si profila una sfida equilibratissima tra due giocatori con caratteristiche diverse, ma a cui non manca il talento e la voglia di vincere.

Dove vedere Tsitsipas-Medvedev in diretta tv e streaming