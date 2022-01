I pronostici di calcio del 22 gennaio, il sabato di Serie A sarà focalizzato intorno al big match dello stadio Olimpico tra Lazio e Atalanta. Ultima chiamata per la squadra di Sarri in ottica qualificazione alla prossima Champions League, solo una vittoria potrebbe riaprire i giochi: vista la forza degli attacchi e le problematiche delle difese c’è da aspettarsi almeno un gol per squadra.

La partita verrà giocata regolarmente: nessun nuovo caso Covid nell’Atalanta dopo l’esito dell’ultimo giro di tamponi di questa mattina, i giocatori positivi restano sette.

Altri pronostici

Gol e spettacolo in arrivo anche nel resto d’Europa in Hoffenheim-Borussia Dortmund di Bundesliga, Lens-Marsiglia di Ligue 1 e Manchester United-West Ham di Premier League. Per quanto riguarda la Liga spagnola occhio a Siviglia-Celta Vigo: vittoria interna probabile così come in Villarreal-Maiorca.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Almeno un gol per squadra in Lazio-Atalanta, Serie A, ore 20:45

Pronostici: Vincenti

Bayer Leverkusen (in Bayer Leverkusen-Augsburg, Bundesliga, 15:30)

Manchester City (in Southampton-Manchester City, Premier League, 18:30)

Villarreal (in Villarreal-Maiorca, Liga, 16:15

AZ Alkmaar (in AZ Alkmaar-Cambuur, Eredivisie, 20:00

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Hoffenheim-Borussia Dortmund, Bundesliga, 15:30

• Greuther Furth-Mainz, Bundesliga, 15:30

• Manchester United-West Ham United, Premier League, 16:00

Le partite da almeno un gol per squadra

• Borussia Mönchengladbach-Union Berlino, Bundesliga, 15:30

• Leeds-Newcastle, Premier League, 16:00

Il “clamoroso”

Pareggio (in Lens-Marsiglia, Ligue 1, 21:00)