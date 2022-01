Lazio-Atalanta, tegole ufficiali | Formazioni e pronostico marcatori

Formazioni ufficiali Lazio-Atalanta: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori della sfida dell’Olimpico.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Patric, Marusic; Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Djimsiti, Demiral, Palomino; Zappacosta, Scalvini, Freuler, Pezzella; Miranchuk, Pessina; Piccoli

Lazio-Atalanta, il pronostico sui marcatori

Un’Atalanta sicuramente incerottata e priva di alcuni dei suoi calciatori più rappresentativi, soprattutto in attacco, si presenta all’Olimpico con tante defezioni, che alla lunga potrebbero incidere sull’andamento della gara. La Lazio nelle ultime 5 uscite di campionato ha ottenuto 10 punti, mostrando finalmente una buona tenuta difensiva: gli orobici rappresentano sempre un ostacolo da non sottovalutare per i padroni di casa, ma la sensazione è che Immobile e compagni partano leggermente favoriti. Intrigante l’opzione Zaccagni marcatore che, quando è stato chiamato in causa, al netto dei guai fisici che lo hanno tediato, ha sempre risposto presente.

Lazio-Atalanta, possibili ammoniti e tiratori

Per quanto riguarda i possibili tiratori, si potrebbe puntare all’opzione che vede Milinkovic Savic centrare lo specchio della porta in almeno due circostanze: il serbo si è rivelato “regista” offensivo a più riprese, e i suoi inserimenti potrebbero mettere in difficoltà il reparto difensivo di Gasperini, con Demiral che potrebbe finire sul taccuino dei cattivi.