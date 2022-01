Cagliari-Fiorentina, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Cagliari-Fiorentina è una partita della ventitreesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 12:30: statistiche, probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

CAGLIARI – FIORENTINA | domenica ore 12:30

A Cagliari si è messo improvvisamente a piovere sul bagnato. Proprio mentre la squadra aveva accennato una timida reazione collezionando due vittorie di fila per la prima volta dall’inizio del torneo, è piombato il Covid a stravolgere i piani di Walter Mazzarri. Rossoblù costretti ad affrontare la trasferta di Roma con i giocatori contati per via dei numerosi positivi al coronavirus e per poco non riuscivano a strappare un pareggio contro i ben più quotati avversari, risultato che avrebbe avuto del clamoroso. Dopo l’1-0 dell’Olimpico contro i giallorossi di Mourinho, in settimana è toccato a quello di Reggio Emilia in Coppa Italia. Anche in questo caso il Cagliari può rimproverarsi davvero poco: l’atteggiamento combattivo che pretende da mesi il tecnico toscano non è mancato neppure contro il Sassuolo, ma per tirarsi definitivamente fuori dai guai servirà qualcosa in più.

C’è tanto da migliorare in entrambe le fasi: dall’inizio dell’anno si è abbassata la media dei gol subiti, ma l’attacco sembra essere meno ispirato. In Sardegna prima della sosta è di scena la Fiorentina: contro i gigliati il Cagliari non ha mai segnato nelle ultime quattro sfide. Un problema, quello offensivo, che a quanto pare non riguarda la Viola: ne ha appena rifilato sei al malcapitato Genoa, che fanno undici in totale in pochi giorni se consideriamo anche il 2-5 di Napoli in Coppa Italia. Le insistenti voci di mercato su Dusan Vlahovic non turbano per il momento la squadra di Vincenzo Italiano, rialzatasi immediatamente dopo il 4-0 di Torino e in piena lotta per un posto in Europa League.

Cagliari-Fiorentina: le ultime notizie sulle formazioni

Sono otto i positivi al Covid nel Cagliari: oltre al portiere titolare Cragno, contro la Fiorentina non saranno disponibili Deiola, Grassi, Lovato, Cavuoti e Aresti. Oltretutto mancheranno Pavoletti e Carboni, entrambi squalificati, e gli infortunati Walukiewicz e Strootman. In difesa dovrebbe rientrare Ceppitelli, mentre a centrocampo non è da escludere l’utilizzo di Obert sulla fascia sinistra, con l’ex Dalbert in versione mezzala.

Nessuna novità nella Fiorentina, che dovrebbe partire con lo stesso undici che lunedì scorso ha travolto 6-0 il Genoa. Davanti Gonzalez e Saponara assisteranno Vlahovic nel tridente, mentre a centrocampo Maleh avrà la meglio su Duncan e Castrovilli.

Aggiornamento sabato ore 17:40 Saponara e Vlahovic non convocati perché positivi al Covid.

Come vedere Cagliari-Fiorentina in diretta tv e in streaming

Cagliari-Fiorentina in programma domenica alle 12:30 all’Unipol Domus di Cagliari, verrà trasmessa in diretta streaming su Dazn. La piattaforma, da quest’anno, detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano di calcio. Ha un costo mensile di 29,99 euro e non prevede costi aggiuntivi né per l’attivazione né per l’eventuale disattivazione. Sarà tuttavia possibile vedere Cagliari-Fiorentina anche su Sky, che trasmetterà sul satellite tre match a giornata in co-esclusiva con Dazn. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport HD (canale 251). La stessa trasmissione, ovviamente, sarà disponibile anche in diretta streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati a Sky, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Il Cagliari visto nelle prime uscite del nuovo anno è apparso decisamente più solido rispetto a quello del girone d’andata e la vittoria della Fiorentina appare meno scontata soprattutto se analizziamo il rendimento incostante dei viola in trasferta. Ospiti che restano comunque leggermente favoriti in una gara da almeno tre reti complessive in cui anche i sardi riusciranno con ogni probabilità a segnarne almeno una.

Le probabili formazioni di Cagliari-Fiorentina

CAGLIARI (3-5-2): Radunovic; Altare, Ceppitelli, Goldaniga; Zappa, Ladinetti, Marin, Dalbert, Obert; Pereiro, Joao Pedro.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Maleh; Gonzalez, Vlahovic Piatek, Saponara Ikone.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2