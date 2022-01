Lazio-Atalanta, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Lazio-Atalanta è una partita della ventitreesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 20:45: statistiche, probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

LAZIO – ATALANTA | sabato ore 20:45

In classifica il divario è ampio. L’Atalanta ha sette punti in più della Lazio con una gara da recuperare: eppure quella dell’Olimpico non è una sfida che può passare inosservata. Biancocelesti e nerazzurri al momento lottano per un’Europa diversa: gli uomini di Maurizio Sarri sono in gioco per quella minore, appaiati in sesta posizione con Fiorentina e Roma; in piena zona Champions invece gli orobici, che nell’ultima giornata si sono visti rosicchiare altri punti da una Juventus, che seppur a piccoli passi, sta completando la sua rimonta sul quarto posto. La truppa di Gian Piero Gasperini però ha ben poco da rimproverarsi: domenica ha fermato l’Inter, disinnescando il suo attacco micidiale. Lo 0-0 contro la capolista al Gewiss Stadium è stato il tredicesimo risultato utile nelle ultime quattordici giornate di campionato per Muriel e compagni.

Ma il rendimento, da dicembre in poi, resta decisamente altalenante: dalla sconfitta-shock contro la Roma, la Dea ha vinto solo due volte, la prima in campionato contro un’Udinese falcidiata dai casi Covid e la seconda contro il Venezia nell’ottavo di Coppa Italia. Ha ritrovato un minimo di continuità invece la Lazio, negli ultimi sette giorni vincente sia contro la Salernitana (0-3) che in coppa contro l’Udinese (1-0), in entrambe le occasioni senza tenendo la porta inviolata – una rarità per Sarri – e con Immobile (tre gol in due partite per il bomber biancoceleste) assoluto protagonista.

Lazio-Atalanta: le ultime notizie sulle formazioni

A completare il tridente offensivo di Maurizio Sarri sarà Zaccagni: scongiurato un possibile infortunio alla caviglia dopo la gara di Coppa Italia, l’ex Verona affiancherà in attacco Immobile e Felipe Anderson: se non dovesse farcela, l’alternativa è Raul Moro. Assente invece Pedro dopo l’infortunio di Salerno. A centrocampo da segnalare il ritorno di Lucas Leiva, di nuovo titolare grazie alla squalifica di Cataldi. In difesa Hysaj e Marusic sulle fasce, mentre al centro il tecnico toscano darà fiducia a Luiz Felipe e Patric.

Dall’altro lato, Gasperini non potrà contare su Ilicic, Malinovskiy, Hateboer e sull’infortunato Zapata, mentre saranno almeno in panchina Toloi e Maehle. Si rivede Zappacosta sulla fascia destra, dall’altro lato invece spazio a Pezzella. Davanti Muriel sarà supportato dal duo Pasalic-Pessina.

Come vedere Lazio-Atalanta in diretta tv e in streaming

Lazio-Atalanta in programma sabato alle 20:45 allo stadio Olimpico di Roma, verrà trasmessa in diretta streaming su Dazn. La piattaforma, da quest’anno, detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano di calcio. Ha un costo mensile di 29,99 euro e non prevede costi aggiuntivi né per l’attivazione né per l’eventuale disattivazione. Sarà tuttavia possibile vedere Lazio-Atalanta anche su Sky, che trasmetterà sul satellite tre match a giornata in co-esclusiva con Dazn. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport HD (canale 251). La stessa trasmissione, ovviamente, sarà disponibile anche in diretta streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati a Sky, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

All’andata finì 2-2, non ci aspettiamo niente di diverso al ritorno. Gara potenzialmente spettacolare, da più di tre gol complessivi come spesso capita nelle partite dei biancocelesti all’Olimpico. L’Atalanta dovrebbe riuscire ad evitare la sconfitta.

Le probabili formazioni di Lazio-Atalanta

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Patric, Marusic; Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Palomino, Demiral, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Freuler, Pezzella; Pasalic, Pessina; Muriel.

Lazio-Atalanta: chi vince? Lazio

Pareggio

Atalanta View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 2-3