Juventus-Napoli, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Juventus-Napoli è una partita della ventesima giornata di Serie A e si gioca giovedì alle 20:45: statistiche, probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

JUVENTUS – NAPOLI | giovedì ore 20:45

Come all’andata, quando i bianconeri si presentarono privi dei calciatori sudamericani, sono le assenze a rubare la scena prima della sfida – mai banale – tra Juventus e Napoli. Match che resta in ogni caso a forte rischio, con l’Asl campana che sta monitorando la situazione Covid degli azzurri: dopo le positività di Osimhen, Malcuit, Lozano, Mario Rui e del tecnico Luciano Spalletti, le autorità sanitarie temono che il focolaio possa essere più ampio e potrebbero decidere di non autorizzare il viaggio in aereo verso il Piemonte proprio come accadde la scorsa stagione. Se si dovesse giocare, sarà ovviamente un Napoli incerottato quello che affronterà la squadra di Massimiliano Allegri, che ha perso Chiellini (anche lui positivo al Covid) ma ha ritrovato due titolarissimi come Dybala e Chiesa.

Per la Juventus è una ghiottissima occasione per ridurre ulteriormente lo svantaggio dal quarto posto, più vicino dopo le due vittorie in fotocopia con Bologna e Cagliari. L’Atalanta ora dista solo quattro punti ma, come ha più volte precisato l’allenatore toscano, i prossimi due mesi riveleranno dove può realmente arrivare la Vecchia Signora.

Lo scontro coi partenopei è una delle tante prove del nove che da qui a febbraio attendono la Juventus, reduce da test poco probanti. Il controverso dicembre del Napoli si era chiuso invece con l’assurda sconfitta casalinga con lo Spezia (0-1), che insieme a quella di pochi giorni prima con l’Empoli rischia di incenerire le speranze scudetto di Insigne e compagni – a proposito, il capitano si è già accordato coi canadesi del Toronto e dirà addio a giugno – dalla lotta per lo scudetto.

Juventus-Napoli: le ultime notizie sulle formazioni

Dovrebbe cominciare dal 1′ il rientrante Dybala, nel tridente con Morata (sembra sempre più vicina la sua cessione al Barcellona) e Bernardeschi. Dalla panchina Allegri si giocherà la carta Chiesa, che durante le vacanze ha lavorato duramente per tornare in forma dopo l’infortunio. Centrocampo a tre, formato da McKennie, Locatelli e Rabiot, mentre in difesa non è al meglio Bonucci: in preallarme Rugani, che farebbe coppia con de Ligt. Alex Sandro dovrebbe vincere il ballottaggio con Pellegrini. Chiellini e Arthur infine fuori gioco per il virus.

Napoli, come detto, in assoluta emergenza. In difesa verrà rispolverato Ghoulam, mentre in mediana con Anguissa (Coppa d’Africa) e Ruiz (infortunato), ci si affiderà alla coppia Demme-Lobotka. Scelte forzate anche in attacco, dove Mertens verrà supportato da Politano, Zielinski e Insigne.

Come vedere Juventus-Napoli in diretta tv e in streaming

Juventus-Napoli, in programma giovedì alle 20:45 all’Allianz Stadium di Torino, verrà trasmessa in diretta streaming su Dazn. La piattaforma, da quest’anno, detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Ha un costo mensile di 29,99 euro e non prevede costi aggiuntivi né per l’attivazione né per l’eventuale disattivazione.

Il pronostico

La Juventus è favorita in questo scontro diretto con il Napoli e non solamente per via delle assenze tra i partenopei. Da novembre in poi i bianconeri hanno subito pochissimi gol: segnano con il contagocce, è vero, ma restano una squadra solida e cinica. Un grosso problema per gli azzurri, che da quando stanno facendo i conti coi numerosi infortuni sono meno efficaci in attacco e allo stesso tempo più vulnerabili dietro. Non sorprenderebbe, dunque, un match da meno di tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Juventus-Napoli

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Rugani, Alex Sandro; McKennie, Locatelli, Rabiot; Dybala, Morata, Bernardeschi.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Ghoulam; Lobotka, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens.

Juventus-Napoli: chi vince? Juventus

Pareggio

Napoli View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 1-0