Sampdoria-Cagliari, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Sampdoria-Cagliari è una partita della ventesima giornata di Serie A e si gioca giovedì alle 12:30: statistiche, probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

SAMPDORIA – CAGLIARI | giovedì ore 12:30

L’arresto del presidente Ferrero, un mese fa, sembrava essere il preludio alla discesa verso gli inferi della Sampdoria. Fino a quel momento i risultati della squadra blucerchiata erano stati ampiamente deludenti e non c’era giorno in cui non si alimentavano le voci di esonero per il tecnico Roberto D’Aversa. Ma proprio nel momento peggiore, Candreva e compagni hanno tirato fuori gli attributi: dopo essersi aggiudicati il derby con il Genoa – vittoria ovviamente pesantissima – hanno battuto il Torino in Coppa Italia e pareggiato con Venezia e Roma. Partite in cui sono finalmente sembrati funzionare i meccanismi offensivi ed anche con una certa continuità. Da rivedere invece la fase di non possesso palla: la Samp fatica a tenere la porta inviolata e nel girone di ritorno dovrà cercare di incassare meno gol rispetto all’andata, in cui ne ha subiti ben 35.

La zona retrocessione resta lontana – nove lunghezze dal Genoa terzultimo – e nella sfida casalinga con il Cagliari il divario potrebbe ampliarsi. Desolante, al contrario, la situazione dei sardi, penultimi e con soli dieci punti conquistati in diciannove giornate. Ottenere la salvezza rimane un’impresa per la formazione allenata da Walter Mazzarri, che pur nell’ultima uscita contro la Juventus (2-0) ha restituito qualche segnale positivo a livello di prestazione. Epurazione in vista, come ha annunciato il diesse Capozucca: saranno in tanti (Godin e Caceres in primis) a lasciare la Sardegna nel mercato di gennaio.

Sampdoria-Cagliari: le ultime notizie sulle formazioni

D’Aversa potrebbe optare per un insolito centrocampo a cinque, viste le assenze di Askildsen (squalificato), Verre ed Ekdal. In questo caso Candreva e Thorsby agirebbero da mezzali, con Vieira in versione regista. Difesa a tre formata da Dragusin, Chabot e Yoshida (Colley è impegnato con la Coppa d’Africa ed Augello ha il Covid) e in attacco di nuovo la coppia Gabbiadini-Caputo, con Quagliarella pronto ad entrare dalla panchina.

Dall’altro lato, Mazzarri non potrà contare su Nandez (Covid) e Dalbert, squalificato. Assente anche Keita, convocato dal Senegal: scelte forzate dunque in attacco, con il tandem Joao Pedro-Pavoletti. A gara in corso possibile esordio per il neoacquisto Lovato, arrivato dall’Atalanta.

Come vedere Sampdoria-Cagliari in diretta tv e in streaming

Sampdoria-Cagliari, in programma giovedì alle 12:30 allo stadio “Ferraris” di Genova, verrà trasmessa in diretta streaming su Dazn. La piattaforma, da quest’anno, detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Ha un costo mensile di 29,99 euro e non prevede costi aggiuntivi né per l’attivazione né per l’eventuale disattivazione.

Il pronostico

La Sampdoria dovrebbe riuscire ad avere la meglio contro un Cagliari che finora ha vinto una sola partita (proprio coi blucerchiati all’andata) e deve fare i conti con il peggior rendimento in trasferta dell’intero campionato. Non dovrebbero mancare i gol: verosimilmente entrambe ne segneranno almeno uno per parte e più di due complessivi.

Le probabili formazioni di Sampdoria-Cagliari

SAMPDORIA (3-5-2): Audero; Dragusin, Yoshida, Chabot; Bereszynski, Candreva, Vieira, Thorsby, Murru; Gabbiadini, Caputo.

CAGLIARI (4-4-2): Cragno; Bellanova, Ceppitelli, Carboni, Lykogiannis; Zappa, Grassi, Marin, Deiola; Joao Pedro, Pavoletti.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1