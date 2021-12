Empoli-Milan, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Empoli-Milan è una partita della diciannovesima giornata di Serie A e si gioca mercoledì alle 20:45: statistiche, probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

EMPOLI – MILAN | mercoledì ore 20:45

La brusca frenata avuta nelle ultime due giornate è costata al Milan il titolo, seppur virtuale, di campione d’inverno. Il pareggio di Udine e la sconfitta per 1-0 contro il Napoli a San Siro hanno impresso un forte rallentamento alla corsa del Diavolo. Che, oltre a subire lo smacco del sorpasso da parte dell’Inter, adesso è scivolato a -4 dalla vetta occupata proprio dai cugini nerazzurri ed è stato nuovamente raggiunto dai partenopei. Il match con gli uomini di Luciano Spalletti, passati a Milano grazie ad un gol di Elmas, ha generato un’infinità di polemiche, che non sembrano destinate a placarsi nell’immediato. Il Milan era infatti riuscito a pareggiarla con Kessié allo scadere, ma la rete dell’ivoriano è stata annullata dal Var per via di un dubbio fuorigioco di Giroud. Decisione che né Stefano Pioli, né i suoi tifosi hanno digerito.

Più degli arbitri, però, chi sta facendo deragliare Ibrahimovic e compagni sono i continui infortuni: anche nella gara di domenica scorsa la rosa rossonera si è presentata ridotta all’osso e il tecnico emiliano dovrà attendere fino a gennaio affinché la situazione possa migliorare. Nel frattempo, lo attende l’insidiosa trasferta di Empoli, contro una squadra in grande forma, che sta facendo ricredere anche i più scettici. Gli azzurri di Aurelio Andreazzoli hanno appena pareggiato 1-1 con lo Spezia ma quello ottenuto in Liguria è il loro sesto risultato utile consecutivo, che li proietta addirittura a ridosso della zona Europa League.

Empoli-Milan: le ultime notizie sulle formazioni

Andreazzoli è nelle condizioni di schierare la formazione migliore: l’unico indisponibile è il centrocampista Haas, il cui infortunio lo costringerà a restare fuori per tutta la stagione. Rispetto al match con lo Spezia potrebbero però esserci alcune novità. Una di queste avrà per oggetto la difesa, dove Parisi prenderà verosimilmente il posto di Marchizza. L’altra invece il centrocampo, con Bajrami che giocherà alle spalle della coppia Pinamonti-Di Francesco.

Dall’altro lato, Pioli può di nuovo contare su Theo Hernandez, guarito dall’influenza. Ballotaggio invece sulla destra, dove Kalulu sembra poter prevalere su Florenzi. Un altro dubbio del tecnico emiliano riguarda Ibrahimovic, che potrebbe rifiatare cedendo il posto ad un più fresco Giroud.

Come vedere Empoli-Milan in diretta tv e in streaming

Empoli-Milan, in programma mercoledì alle 20:45 allo stadio “Castellani” di Empoli, verrà trasmessa in diretta streaming su Dazn. La piattaforma, da quest’anno, detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano di calcio. Ha un costo mensile di 29,99 euro e non prevede costi aggiuntivi né per l’attivazione né per l’eventuale disattivazione. Sarà tuttavia possibile vedere Empoli-Milan anche su Sky, che trasmetterà sul satellite tre match a giornata in co-esclusiva con Dazn. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport HD (canale 251). La stessa trasmissione, ovviamente, sarà disponibile anche in diretta streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati a Sky, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Il Milan può appigliarsi alla statistica che vede l’Empoli in netta difficoltà quando gioca davanti ai propri tifosi: delle ultime sei partite giocate al “Castellani”, i toscani ne hanno vinte solamente due. Resta in ogni caso una trasferta complicata per i rossoneri, ancora falcidiati dalle assenze. Una loro vittoria non appare improbabile, ma è meglio virare sui gol: sia azzurri che rossoneri ne segneranno almeno uno per parte.

Le probabili formazioni di Empoli-Milan

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Tonelli, Luperto, Parisi; Henderson, Ricci, Bandinelli; Bajrami; Pinamonti, Di Francesco.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Messias; Ibrahimovic.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2