Lazio-Genoa, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Lazio-Genoa è una partita della diciottesima giornata di Serie A e si gioca venerdì alle 18:30: statistiche, probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

LAZIO – GENOA | venerdì ore 18:30

Lottano per obiettivi diversi, ma in questo momento in Serie A è difficile trovare due squadre in ambasce come Lazio e Genoa, protagoniste del primo anticipo della diciottesima giornata. Biancocelesti che continuano ad essere assolutamente imprevedibili, a dimostrazione di come il progetto Sarri stenti a decollare. Voci di corridoio raccontano di un duro e acceso confronto in allenamento tra l’allenatore toscano e alcuni giocatori, polemiche poi subito messe a tacere dal presidente Lotito durante la cena prenatalizia. Sono sotto gli occhi di tutti però le difficoltà del tecnico ex Napoli, Chelsea e Juventus nell’inculcare i suoi dettami tattici ad un gruppo che fatica a recepirli ed a farli propri.

Gli ultimi risultati ci dicono che la Lazio ha ottenuto solo una vittoria nelle ultime cinque gare tra campionato ed Europa League: è stata travolta 4-0 a Napoli, pareggiato 4-4 in maniera rocambolesca con l’Udinese, superato 3-1 la Sampdoria e pareggiato 0-0 con il Galatasaray prima di arrendersi al Sassuolo (2-1).

In totale affanno anche il Genoa, che si presenta all’Olimpico con tre sconfitte di fila sul groppone: l’ultima, la più cocente, è arrivata nel derby con la Samp (3-1). Per Andriy Shevchenko una situazione drammatica, complicata dal terzultimo posto in classifica e da un attacco che segna con il contagocce. Nient’altro che un palliativo il ritorno alla vittoria – non accadeva da settembre – nei sedicesimi di Coppa Italia con la Salernitana, piegata martedì scorso da un gol di Ekuban.

Lazio-Genoa: le ultime notizie sulle formazioni

Sarri dovrebbe recuperare tutti per la sfida con il Genoa, eccetto lo spagnolo Pedro, che al momento risulta ancora tra gli indisponibili. Ok invece Luis Alberto, che però potrebbe partire dalla panchina. Nel tridente offensivo Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni: quest’ultimo è stato tra i migliori nelle ultime uscite dei biancocelesti. In difesa confermati Hysaj sulla destra, mentre a sinistra agirà Marusic.

Shevchenko ha bisogno disperatamente di gol e il ritorno di Destro fa al caso suo: il centravanti titolare è guarito dall’infortunio, è subito tornato a timbrare il cartellino ed è pronto a ricomporre il tandem con Pandev. Assente l’ex Caicedo, mentre sono da valutare Rovella e Maksimovic.

Come vedere Lazio-Genoa in diretta tv e in streaming

Lazio-Genoa, in programma venerdì alle 18:30 allo stadio Olimpico di Roma, verrà trasmessa in diretta streaming su Dazn. La piattaforma, da quest’anno, detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Ha un costo mensile di 29,99 euro e non prevede costi aggiuntivi né per l’attivazione né per l’eventuale disattivazione.

Il pronostico

Il Genoa è forse l’avversario migliore per tornare a vincere e la Lazio non si farà sfuggire quest’occasione per tornare a muovere la classifica. Assai probabile una vittoria biancoceleste in un match da almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Lazio-Genoa

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

GENOA (3-5-2): Sirigu; Vanheusden, Masiello, Criscito; Ghiglione, Sturaro, Badelj, Hernani, Cambiaso; Pandev, Destro.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1