Formula 1, GP Abu Dhabi: diretta tv in chiaro e pronostici

Formula 1, Gran Premio di Abu Dhabi: ecco dove vederlo in diretta tv e in streaming in chiaro. Ultima prova del Mondiale

L’ultima gara del Mondiale. La più attesa, mai come quest’anno: Verstappen e Hamilton, entrambi a quota 369.5 punti in classifica, si giocano il titolo di campione del Mondo. Una gara che si preannuncia elettrizzante. E forse nemmeno rende l’idea di quello che potrebbe succedere. Un pomeriggio magico per gli appassionati e non solo: sì, perché tutti sanno quello che c’è in ballo oggi, e tutti vorranno vedere una sfida tra due piloti che nel corso della stagione mai, e diciamo mai, se le sono mandate a dire. Anzi, più di una volta sono stati lì, pronti al contatto fisico anche fuori la pista. Dentro se le sono date di santa ragione, con polemiche che hanno infuriato quasi dopo ogni Gran Premio.

Il grande giorno, comunque, è arrivato. Tutti si aspettano una prova incredibile. Verstappen dopo un giro clamoroso, si è preso la pole. Hamilton partirà al suo fianco. Saranno scintille sin da subito. Sin dalla prima curva.

Formula 1, dove vedere la gara di oggi

La gara di oggi, in programma alle 14:00, sarè visibili in diretta tv e in esclusiva sul canale dedicato: Sky Sport F1 HD.

Ovviamente anche in streaming, grazie all’applicazione Sky Go, sarà possibile seguire oggi in diretta le qualifiche. Anche su Now Tv, servizio che permette di acquistare gli eventi sportivi, sarà possibile vedere chi oggi riuscirà a fare il miglior tempo.

Grandissima novità per l’ultima gara del Mondiale. Le gara sarà trasmesse in chiaro su Tv8, al tasto 8 del telecomando. In streaming, gratis, la gara di oggi sarà visibile sul sito TV8.it

LEGGI ANCHE: Crystal Palace-Everton, Premier League: probabili formazioni, pronostici

Il pronostico

Impossibile pronosticare qualcosa. Ma è in gare come questa che viene sicuramente fuori il grande campione. E tra l’olandese Verstappen e l’inglese Hamilton, al momento uno solo lo è. Il pilota della Mercedes, con la sua esperienza, e con la sua capacità di gestire i momenti di una gara, potrebbe riuscire nella vittoria del titolo. Una cosa clamorosa. Puntiamo, insomma, su Lewis.