Verona-Atalanta, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Verona-Atalanta è una partita della diciassettesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15:00: statistiche, probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

VERONA – ATALANTA | domenica ore 15:00

L’Atalanta tenterà di smaltire a stretto giro la delusione subita in Champions consolandosi con quella che sarebbe la sua sesta vittoria di fila in campionato. Nella coppa regina – match prima rinviato e poi giocato giovedì sera a causa della copiosa nevicata che si è abbattuta su Bergamo – la formazione di Gian Piero Gasperini non è riuscita a ripetere la brillante prestazione di sabato scorso contro il Napoli, che gli ha permesso di rientrare in gioco per lo scudetto. Complice un primo tempo disastroso, la Dea si è arresa nella gara decisiva con il Villarreal (2-3), svegliandosi solo nel finale una volta svanita la pressione ma quando le cose erano ormai già ampiamente compromesse.

I nerazzurri a febbraio sono attesi dal playoff di Europa League ma nei prossimi due mesi nella testa di Zapata e compagni ci sarà solamente la Serie A. La vetta non è lontanissima e tra dicembre e gennaio sapremo se l’Atalanta potrà realmente insidiare Milan, Inter e Napoli per il tricolore.

Nel frattempo bisognerà affrontare l’ostica trasferta di Verona, contro una squadra che gioca bene a calcio e figura incredibilmente tra le più prolifiche del torneo, proprio come la compagine bergamasca: nonostante siano distanti oltre dieci punti in classifica, la truppa gialloblù ha segnato solo tre gol in meno rispetto alla “macchina” del Gasp.

Igor Tudor e i suoi uomini vengono dalla stratosferica rimonta (3-4) nel derby veneto con il Venezia, in cui sono stati capaci di ribaltare un match che a fine primo tempo era terminato addirittura 3-0 a favore dei lagunari di Zanetti.

Verona-Atalanta: le ultime notizie sulle formazioni

Tudor senza gli infortunati Gunter e Dawidowicz (stagione finita per lui), dovrà “ricostruire” la difesa: dietro dovrebbero giocare Magnani, Casale e Ceccherini. A centrocampo Ilic verrà verosimilmente preferito a Veloso e Tameze, mentre per quanto concerne l’attacco, Barak si è subito ripreso insieme a Caprari si disporrà come al solito alle spalle di un Simeone sempre più decisivo.

Possibile turno di riposo nell’Atalanta per Demiral, tra i peggiori nella sfida con il Villarreal: al suo posto dovrebbe esserci Palomino. Sulla fascia destra Maehle è in vantaggio su Hateboer, mentre sulla trequarti Gasperini si affida alla coppia Ilicic-Pasalic, complice la squalifica di Malinovskiy.

Come vedere Verona-Atalanta in diretta tv e in streaming

Verona-Atalanta, in programma domenica alle 15:00 allo stadio “Bentegodi” di Verona, verrà trasmessa in diretta streaming su Dazn. La piattaforma, da quest’anno, detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Ha un costo mensile di 29,99 euro e non prevede costi aggiuntivi né per l’attivazione né per l’eventuale disattivazione.

Il pronostico

Con le dovute proporzioni, si affrontano due squadre esplosive, che segnano e allo stesso tempo fanno anche segnare: previsti gol a grappoli, almeno tre complessivi. Per quanto riguarda l’Atalanta, sulla sua prestazione potrebbe incidere la fresca eliminazione dalla Champions League e, contro un Verona che in casa è ancora imbattuto, le difficoltà non saranno poche.

Le probabili formazioni di Verona-Atalanta

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Ceccherini, Casale; Faraoni, Ilic, Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Palomino, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Freuler, Maehle; Ilicic, Pasalic; Zapata.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2