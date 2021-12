Marsiglia-Lokomotiv Mosca è una partita della sesta giornata della fase a gironi dell’Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: statistiche, probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

MARSIGLIA – LOKOMOTIV MOSCA | giovedì ore 21:00

Se da una parte Lazio e Galatasaray si contendono il primo posto nel gruppo E, dall’altra a Marsiglia e Lokomotiv Mosca non resta che duellare per il terzo, che garantisce la continuazione dell’avventura europea in Conference League. Alla formazione di Jorge Sampaoli è stata fatale la sconfitta di due settimane fa contro i turchi, pesante anche nel punteggio (4-2) ed anche in campionato il loro rendimento resta altalenante: dopo il doppio successo con Troyes e Nantes, Milik e compagni si sono arresi al sorprendente Brest e sono stati scavalcati in classifica dal Rennes. Ancora una volta dalle parti del Velodrome devono fare i conti con una cocente delusione in campo continentale: da una squadra ambiziosa come l’Olimpique era lecito aspettarsi di più e invece ecco un’altra eliminazione, per giunta arrivata con una giornata d’anticipo.

Nell’ultimo turno tuttavia i biancazzurri hanno l’occasione di riscattare la deprimente campagna confermando quantomeno la terza posizione, che vale il “contentino” Conference. Al Marsiglia basta un pareggio contro gli uomini di Markus Gisdol, l’allenatore tedesca approdato in Russia a stagione in corso ma incapace di risollevare le sorti di una squadra in netta difficoltà, in affanno sia in coppa che in campionato.

Come vedere Marsiglia-Lokomotiv Mosca in diretta tv e in streaming

Marsiglia-Lokomotiv Mosca è in programma giovedì alle 21:00 e si giocherà all’Orange Velodrome di Marsiglia, in Francia. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Football (canale 203) e su Sky Sport HD (canale 253). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. Sarà possibile vedere Marsiglia-Lokomotiv Mosca anche su DAZN. La piattaforma streaming, da quest’anno, detiene i diritti di trasmissione in co-esclusiva dei match di Europa League e Conference League.

Il pronostico

Al Marsiglia, come già detto, basta un pareggio ma contro una Lokomotiv Mosca in crisi dovrebbe arrivare anche il successo in una gara in cui i padroni di casa dovrebbero riuscire a tenere anche la porta inviolata.

Le probabili formazioni di Marsiglia-Lokomotiv Mosca

MARSIGLIA (3-4-2-1): Lopez; Saliba, Caleta-Car, Peres; Lirola, Kamara, Gueye, De la Fuente; Under, Payet; Milik.

LOKOMOTIV MOSCA (4-4-2): Khudyakov; Nenakhov, Pablo, Jedvaj, Rybus; Kerk, Petrov, Maradishvili, Kamano; Smolov, Lisakovich.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0