Lazio-Galatasaray, Europa League: probabili formazioni, pronostici

Lazio-Galatasaray è una partita della sesta giornata della fase a gironi dell’Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: statistiche, probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

LAZIO – GALATASARAY | giovedì ore 21:00

Sia Lazio che Galatasaray sono già sicure di continuare la loro avventura in Europa League anche nel 2022, ma resta da capire se approderanno direttamente agli ottavi di finale oppure se prima dovranno disputare un pericoloso playoff contro una delle terze classificate dei gironi Champions.

A deciderlo sarà il match dell’Olimpico, in cui ai turchi – che hanno tre punti di vantaggio sui biancocelesti – basterebbe anche un pareggio per mantenere il primo posto. La Lazio invece è costretta a vincere per raggiungere i giallorossi di Fatih Terim (all’andata ebbero la meglio 1-0 per effetto della clamorosa autorete del portiere Strakosha) e far decidere tutto alla differenza reti, al momento in perfetto equilibrio: sette gol segnati e tre subiti per entrambe le squadre. Impresa che gli uomini di Maurizio Sarri sembrano essere in grado di compiere, a patto che confermino la bella prestazione di domenica scorsa a Genova contro la Sampdoria, travolta già nel primo tempo dalle reti di Milinkovic-Savic ed Immobile. Vittoria che sembra aver riportato un briciolo d’ottimismo dopo la debacle di Napoli (4-0) e l’incredibile pareggio (4-4) con l’Udinese nell’ultimo turno infrasettimanale.

Galatasaray che invece sta brillando esclusivamente in Europa, visto che nella Super Lig turca occupa momentaneamente un anonimo settimo posto ed è reduce da due deludenti pareggi contro Malatyaspor e Altay. Per quanto riguarda le probabili formazioni, Sarri è alle prese con il dubbio Immobile, uscito ad inizio secondo tempo con la Samp per un problema muscolare.

Come vedere Lazio-Galatasaray in diretta tv e in streaming

Lazio-Galatasaray è in programma giovedì alle 21:00 e si gioca allo stadio Olimpico di Roma. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201), su Sky Sport 4K (canale 213) e su Sky Sport HD (canale 252). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. Sarà possibile vedere Lazio-Galatasaray anche su DAZN. La piattaforma streaming, da quest’anno, detiene i diritti di trasmissione in co-esclusiva dei match di Europa League e Conference League.

Il pronostico

La Lazio, a prescindere dalla presenza di Immobile, può vendicare la sconfitta dell’andata e prendersi tre punti importanti che varranno quasi certamente il primo posto nel girone. Non dovrebbero mancare i gol, che con ogni probabilità saranno almeno tre in totale.

Le probabili formazioni di Lazio-Galatasaray

LAZIO (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Muriqi, Zaccagni.

GALATASARAY (4-3-3): Muslera; Van Aanholt, Marcao, Nelsson, Yedlin; Atalay, Kutlu, Antalyali; Akturkoglu, Diagne, Feghouli.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1