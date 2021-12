Empoli-Udinese, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Empoli-Udinese è una partita della sedicesima giornata di Serie A e si gioca lunedì alle 18:30: statistiche, probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

EMPOLI – UDINESE | lunedì ore 18:30

Nel turno infrasettimanale non ci si è di certo annoiati con le partite che hanno visto protagoniste Empoli e Udinese. I toscani sono riusciti a rimontare un pesante doppio svantaggio in casa del Torino grazie alle reti di Romagnoli e La Mantia, confermando l’ottimo rendimento in trasferta. Dopo l’esaltante vittoria all’ultimo respiro nel derby con la Fiorentina, per gli azzurri di Aurelio Andreazzoli è arrivato un altro risultato utile, per giunta contro una squadra che in casa vinceva da tre partite consecutive. A quattro giornate dalla fine del girone d’andata l’Empoli occupa una posizione decisamente rassicurante: ha venti punti già in tasca ed è a +10 sulla zona retrocessione, non male per una neopromossa.

Fuochi d’artificio anche per l’Udinese all’Olimpico contro la Lazio, in quella che è probabilmente la partita più assurda – condita da ben tre espulsioni – di questa prima parte di campionato. Nella Capitale è finita 4-4, con i friulani che hanno riacciuffato il pareggio nell’ultimo dei nove minuti di recupero con il turco Arslan. Ma il rammarico è tanto per gli uomini di Luca Gotti, capaci di chiudere il primo tempo addirittura sul 3-1 con un Beto (doppietta) straripante.

Empoli-Udinese: le ultime notizie sulle formazioni

Nell’Empoli solito duello sulla trequarti tra Henderson e Bajrami: lo scozzese sembra di nuovo favorito e l’albanese dovrà accontentarsi di entrare nel secondo tempo. In mezzo c’è Haas con Ricci e Bandinelli, mentre in attacco la spalla di Pinamonti dovrebbe essere Cutrone, in leggero vantaggio su Di Francesco. In difesa, invece, Marchizza si contende il posto con Parisi sull’out sinistro.

Gotti conferma la difesa a quattro, ma con Nuytinck al posto dell’acciaccato Becao. Non ci saranno gli squalificati Walace e Molina, entrambi espulsi all’Olimpico, perciò Arslan giocherà in coppia con Makengo in mezzo e sulla destra si disporrà invece Soppy. Duello Success-Pussetto per affiancare Beto in attacco.

Come vedere Empoli-Udinese in diretta tv e in streaming

Empoli-Udinese, in programma lunedì alle 18:30 allo stadio “Castellani” di Empoli, verrà trasmessa in diretta streaming su Dazn. La piattaforma, da quest’anno, detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Ha un costo mensile di 29,99 euro e non prevede costi aggiuntivi né per l’attivazione né per l’eventuale disattivazione.

Il pronostico

L’Empoli in casa finora ha convinto meno che in trasferta ma sembra avere le carte in regola per conquistare almeno un punto contro un’Udinese assolutamente imprevedibile e che lontano dalla Dacia Arena non vince da sei partite. Le prestazioni offerte nel turno infrasettimanale suggeriscono di puntare sui gol: entrambe ne dovrebbero segnare almeno uno per parte.

Le probabili formazioni di Empoli-Udinese

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Tonelli, Marchizza; Haas, Ricci, Bandinelli; Henderson; Cutrone, Pinamonti.

UDINESE (4-4-2): Silvestri; Perez, Nuytinck, Samir, Udogie; Soppy, Makengo, Arslan, Deulofeu; Pussetto, Beto.

Empoli-Udinese: chi vince? Empoli

Pareggio

Udinese View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 1-1