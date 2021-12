Alessandria-Cittadella, Serie B: streaming, probabili formazioni, pronostici

Alessandria-Cittadella è una partita della sedicesima giornata di Serie B e si gioca domenica alle 20:30: statistiche, probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

ALESSANDRIA – CITTADELLA | domenica ore 20:30

L’Alessandria è reduce dalla partita senza senso di Pordenone dove ha perso male 2-0, concedendo così ai friulani la possibilità di rimettersi in lotta per la salvezza. Il Cittadella, invece, si è fatto rimontare in casa due gol dal Como fallendo un successo già bello e impacchettato.

Le ultime notizie sulle formazioni

Longo valuta di mischiare le carte visti i tanti impegni ravvicinati. Contro il club veneto ballottaggio tra Palombi e Arrighini, mentre in avanti Corazza è favorito su Kolaj. Il pareggio di mercoledì ha lasciato in eredità a Gorini la squalifica di Branca per Alessandria-Cittadella. Al suo posto Mazzocco, mentre l’altra mezzala dovrebbe essere Vita rilevando D’Urso.

Come vedere Alessandria-Cittadella in diretta tv e streaming

Alessandria-Cittadella è in programma sabato alle 20:30 allo stadio “Moccagatta” di Alessandria. Si potrà vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite c’è da registrare il ritorno di Sky (match visibili tramite i canali Sport e Calcio), ma anche su NOW TV. In streaming c’è ancora Dazn, che già negli ultimi tre anni aveva trasmesso la Serie B in esclusiva. La grande novità riguarda l’esordio di Helbiz Media, che trasmetterà il campionato di Serie B sulla sua app con un cashback sugli abbonamenti da utilizzare per la micromobilità.

Il pronostico

L’Alessandria vuole sfruttare le mura casalinghe per tornare a vincere e risalire la china. L’impegno è contro lo sbarazzino Cittadella che segna tanto. I gol non mancheranno.

Le probabili formazioni di Alessandria-Cittadella

ALESSANDRIA (3-4-2-1): Pisseri; Parodi, Prestia, Di Gennaro; Mustacchio, Casarini, Milanese, Lunetta; Chiarello, Palombi; Corazza.

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Mattioli, Frare, Adorni, Donnarumma; Vita, Danzi, Mazzocco; Antonucci; Beretta, Baldini.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2