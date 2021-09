Zorya Luhansk-Roma, Conference League: probabili formazioni, pronostici

Zorya Luhansk-Roma è una partita della seconda giornata della fase a gironi della Conference League e si gioca giovedì alle 18:45: statistiche, probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

ZORYA LUHANSK – ROMA | giovedì ore 18:45

La Conference League, per la Roma, può diventare un modo per leccarsi le ferite dopo un derby dal retrogusto amarissimo. Il giallorossi hanno perso la loro seconda partita stagionale proprio contro i rivali cittadini della Lazio e a José Mourinho non sono andate giù alcune scelte arbitrali a proposito dell’azione che ha successivamente originato il momentaneo 2-0 biancoceleste. La stracittadina è poi finita 3-2 per gli uomini di Maurizio Sarri: una battuta d’arresto che fa male e non solo perché è arrivata contro i nemici calcistici di sempre. Da tre partite, infatti, la Roma sembra aver smarrito qualche certezza, soprattutto difensiva: la sconfitta di Verona, l’1-0 soffertissimo contro l’Udinese e infine l’amarezza del derby.

Pellegrini e compagni intanto devono provare a ripartire e l’occasione per farlo la regala la nuova competizione Uefa, nella lontana trasferta ucraina contro lo Zorya Luhansk. I capitolini in questo momento sono già in testa alla classifica del gruppo C grazie al roboante 5-1 dell’esordio contro il Cska Sofia, che all’Olimpico era addirittura passato in vantaggio dopo qualche minuto.

L’obiettivo, adesso, è blindare quanto prima una qualificazione che non dovrebbe essere assolutamente in dubbio. La squadra allenata da Viktor Skrypnyk, intanto, ha debuttato con un k.o. contro i norvegesi del Bodo Glimt e in campionato è attualmente quinta a sette lunghezze dalla Dinamo Kiev. Allo Zorya mancherà il difensore Vernydub, mentre Mourinho ne approfitterà per far giocare chi finora ha giocato meno. Nella formazione titolare ci saranno quasi certamente Kumbulla, Calafiori, Villar, Carles Perez e Shomurodov.

Come vedere Zorya Luhansk-Roma in diretta tv e in streaming

Zorya Luhansk-Roma è in programma giovedì alle 18:45 e si giocherà alla Slavutyč-Arena di Zaporižžja, in Ucraina. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Action (canale 206) e su Sky Sport HD (canale 253). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. Sarà possibile vedere Zorya Luhansk-Roma anche su DAZN. La piattaforma streaming, da quest’anno, detiene i diritti di trasmissione in co-esclusiva dei match di Europa League e Conference League.

Il pronostico

La Roma, seppur imbottita di riserve, non dovrebbe avere problemi ad ottenere la sua seconda vittoria in Conference League. Sarà verosimilmente una match da almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Zorya Luhansk-Roma

ZORYA LUHANSK (4-1-4-1): Matsapura; Favorov, Cvek, Imerekov, Khomchenovskyi; Nazaryna; Gromov, Kochergin, Buletsa, Kabaev; Sayyadmanesh

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Smalling, Kumbulla, Calafiori; Villar, Diawara; Carles Perez, Pellegrini, El Shaarawy; Shomurodov.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3