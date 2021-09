Reggina-Frosinone, Serie B: streaming, probabili formazioni, pronostici

Reggina-Frosinone è una partita della sesta giornata di Serie B e si gioca sabato alle 16:15: statistiche, probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

REGGINA – FROSINONE | sabato ore 16:15

La Reggina ha frenato a Pordenone, salvata soltanto da Galabinov in zona Cesarini. La sua classifica è ottima, così come quella del Frosinone che Grosso sta cercando di plasmare a sua immagine e somiglianza. Peccato per il pari con il Brescia.

Le ultime notizie sulle formazioni

Restano in dubbio Menez e Adjapong. Aglietti potrebbe optare per il 4-4-2, con qualche cambio per gli impegni ravvicinati. Possibili gli inserimenti di Rivas e Bellomo dal 1’. In attacco, dubbio tra Rivas e Montalto. Grosso, per Reggina-Frosinone, deve rinunciare agli infortunati Brighenti, Maiello e Charpentier, mentre restano da valutare le condizioni di Canotto.

Come vedere Reggina-Frosinone in diretta tv e streaming

Reggina-Frosinone è in programma sabato alle 16:15 allo stadio “Granillo” di Reggio Calabria. Si potrà vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite c’è da registrare il ritorno di Sky (match visibili tramite i canali Sport e Calcio), ma anche su NOW TV. In streaming c’è ancora Dazn, che già negli ultimi tre anni aveva trasmesso la Serie B in esclusiva. La grande novità riguarda l’esordio di Helbiz Media, che trasmetterà il campionato di Serie B sulla sua app con un cashback sugli abbonamenti da utilizzare per la micromobilità.

Il pronostico

La Reggina giocherà in una bolgia a suo sostegno e parte leggermente favorita. Ma è un match in cui il pareggio resta il risultato più probabile considerate le qualità che ha il Frosinone.

Le probabili formazioni di Reggina-Frosinone

REGGINA (4-4-2): Micai; Lakicev, Cionek, Stavropoulos, Di Chiara;Ricci, Hetemaj, Crisetig, Bellomo; Rivas, Galabinov.

FROSINONE (4-3-3): Ravaglia; Zampano, Gatti, Szyminski, Cotali; Rohden, Ricci, Boloca; Tribuzzi, Ciano, Garritano.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1