I pronostici di giovedì 23 settembre | Serie A, Liga, Eredivisie

I pronostici di calcio di giovedì 23 settembre: si chiude stasera il turno infrasettimanale di Serie A, in campo tra le altre Roma e Lazio che poi domenica saranno rivali nel derby. La squadra allenata da Mourinho dopo lo scivolone di Verona ha le carte in regola per tornare alla vittoria contro l’Udinese, umiliata dal Napoli nell’ultimo turno.

Impegno più complicato per la Lazio contro il Torino apparso in netta ripresa: partita da almeno un gol per squadra viste le difficoltà difensive della squadra allenata da Sarri. A proposito di squadre in crisi, il Barcellona ha un solo risultato in casa del Cadice per riprendersi dal pessimo avvio di stagione.

A chi va cerca i gol il consiglio è di guardare in Olanda dove si giocano Cambuur-Heracles e Twente-Az Alkmaar.

Pronostici altri campionati

Si gioca anche in Turchia dove il Trabzonspor degli ex “italiani” Bruno Peres e Gervinho fa visita al campo del Konyaspor. Vittorie interne alla portata invece per Fenerbahce e Alanyaspor rispettivamente contro Kasimpasa e Giresunspor.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Almeno un gol per squadra in Torino-Lazio, Serie A, ore 18:30

Pronostici: Vincenti

• Fenerbahce (in Fenerbahce-Giresunspor, Super Lig, ore 19:00)

• Roma (in Roma-Udinese, Serie A, ore 20:45)

• Barcellona (in Cadice-Barcellona, Liga, ore 22:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

Hammarby-Goteborg, Allsvenskan, ore 19:00

Fenerbahce-Giresunspor, Super Lig, ore 19:00

Le partite da almeno un gol per squadra

Sampdoria-Napoli, Serie A, ore 18:30

Cambuur-Heracles, Eredivisie, ore 18:45

Sion-Lucerna, Super League, ore 20:30

Twente-Az Alkmaar, Eredivisie, ore 21:00

Il “clamoroso”

Pareggio (in Torino-Lazio, Serie A, ore 18:30