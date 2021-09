I pronostici di lunedì 20 settembre | Serie A, Serie B, Liga e altri campionati

I pronostici di calcio di lunedì 20 settembre, si completa la quarta giornata di Serie A con il posticipo tra Udinese e Napoli.

La squadra allenata da Spalletti, dopo il bel pareggio in rimonta in Europa League contro il Leicester, ha una grande occasione: prendersi la vetta solitaria della classifica di Serie A e rimanere l’unica squadra a punteggio pieno dopo quattro giornate. Un’iniezione di autostima non indifferente per gli uomini di Luciano Spalletti, che in Friuli dovranno stare attenti a non imitare Roma e Milan. Giallorossi e rossoneri, fino a pochi giorni fa in testa con i partenopei, ieri hanno perso i primi punti per strada.

Pronostici altri campionati

Tutt’altro ambiente invece a Barcellona dove l’allenatore Koeman è nel mirino dopo la batosta in Champions League contro il Bayern Monaco. Urge una risposta immediata nel posticipo di Liga contro il Granada.

Inizia invece già di lunedì il turno infrasettimanale di Serie B con l’anticipo tra Frosinone e Brescia. In giro per l’Europa si gioca in Portogallo dove Benfica e Braga dovrebbero spuntarla agevolmente in casa rispettivamente contro Boavista e Tondela, mentre in Russia ci sarà maggiore equilibrio in Rubin Kazan-Zenit e soprattutto nel derby tra Cska Mosca e Spartak Mosca.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Almeno tre gol complessivi in Barcellona-Granada, Liga, ore 21:00

Pronostici: Vincenti

• Zenit o pareggio (in Rubin Kazan-Zenit, Russian Premier Liga, ore 17:30)

• Benfica (in Benfica-Boavista, Primeira Liga, ore 20:00)

• Barcellona (in Barcellona-Granada, Liga, ore 21:00)

• Napoli o pareggio (in Udinese-Napoli, Serie A, ore 21:00)

• Braga (in Braga-Tondela, Primeira Liga, ore 22:15)

Le partite da almeno tre gol complessivi

Silkeborg-AGF Aarhus, Superligaen, ore 19:00

Hammarby-Varbergs BoIS, Superettan, ore 19:00

Benfica-Boavista, Primeira Liga, 20:00

Le partite da almeno un gol per squadra

Rubin Kazan-Zenit, Russian Premier Liga, ore 17:00

Wehen Wiesbaden-Borussia Dortmund II, Liga .3, ore 19:00

Frosinone-Brescia, Serie B, ore 20:30

Il “clamoroso”

Pareggio (in Cska Mosca-Spartak Mosca, Primeira Liga, ore 18:30