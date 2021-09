Udinese-Napoli, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Udinese-Napoli è una partita della quarta giornata di Serie A e si gioca lunedì alle 20:45: statistiche, probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

UDINESE – NAPOLI | lunedì ore 20:45

Siamo abbastanza concordi sul fatto che in questo momento della stagione la classifica ha un valore relativo. Con un intero campionato da giocare, infatti, potrebbe succedere di tutto. Ma nella trasferta di Udine il Napoli ha una grande occasione: prendersi la vetta solitaria e rimanere l’unica squadra a punteggio pieno dopo quattro giornate. Un’iniezione di autostima non indifferente per gli uomini di Luciano Spalletti, che in Friuli dovranno fare attenzione a non imitare Roma e Milan. Giallorossi e rossoneri, fino a pochi giorni fa in testa con i partenopei, ieri hanno perso i primi punti per strada: la truppa di Mourinho è tornata a mani vuote da Verona, mentre quella di Pioli ha ottenuto un solo punto nel big match dell’Allianz Stadium con la Juventus.

Passi falsi che regalano dunque un’importante opportunità al Napoli, reduce da una settimana più che positiva. Nei primi veri test stagionali gli azzurri hanno risposto presente. Prima la vittoria in rimonta sulla Juventus al “Maradona” e poi il prezioso pareggio nel debutto in Europa League in casa del Leicester, raggiunto nell’ultima mezzora dalla doppietta di uno scatenato Osimhen.

Un avvio brillante anche per l’Udinese, ancora imbattuta e a quota sette punti come Atalanta e Bologna: un eventuale successo ai danni dei campani consentirebbe a Luca Gotti di andare a fare compagnia alle milanesi in cima alla classifica. I friulani hanno già fatto lo sgambetto ad una big – alla Dacia Arena la Juventus non è andata al di là di un pareggio alla Dacia Arena – e nelle due partite successive hanno battuto Venezia e Spezia senza subire neanche un gol.

Udinese-Napoli: le ultime notizie sulle formazioni

Gotti è orientato a confermare grosso modo la formazione che sette giorni fa è tornata con tre punti in tasca dalla trasferta ligure. Pussetto e Deulofeu comporranno la coppia d’attacco, mentre in regia Walace sarà di nuovo preferito ad Arslan: per il turco si profila addirittura l’ipotesi panchina, visto che c’è Makengo in rampa di lancio.

Nel Napoli dovrebbe rivedersi Meret: il giovane portiere azzurro si ormai ristabilito ma in Friuli andrà solamente in panchina. Non convocati invece Mertens, Lobotka e Ghoulam, ancora alle prese con i rispettivi infortuni. In difesa Rrahmani potrebbe avere la meglio su un Manolas apparso in difficoltà nelle ultime uscite. Stessa discorso per Zielinski, insidiato da Elmas. In attacco solito ballottaggio tra Politano e Lozano, con il primo leggermente favorito.

Come vedere Udinese-Napoli in diretta tv e in streaming

Udinese-Napoli, in programma lunedì alle 20:45 alla Dacia Arena di Udine, verrà trasmessa in diretta streaming su Dazn. La piattaforma, da quest’anno, detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano di calcio. Ha un costo mensile di 29,99 euro e non prevede costi aggiuntivi né per l’attivazione né per l’eventuale disattivazione. Sarà tuttavia possibile vedere Udinese-Napoli anche su Sky, che trasmetterà sul satellite tre match a giornata in co-esclusiva con Dazn. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport HD (canale 251). La stessa trasmissione, ovviamente, sarà disponibile anche in diretta streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati a Sky, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Il Napoli resta favorito per i tre punti, ma alla Dacia Arena assisteremo verosimilmente ad una gara dai ritmi non troppo alti. Gli azzurri potrebbero scontare la dispendiosa trasferta inglese e spuntarla grazie ad un episodio o una giocata su una squadra che fa della solidità la sua migliore arma. Il numero delle reti complessive dovrebbe quindi essere inferiore a quattro.

Le probabili formazioni di Udinese-Napoli

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Pereyra, Walace, Makengo, Larsen; Deulofeu, Pussetto.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrhamani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Anguissa, Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne.

