Frosinone-Brescia, Serie B: streaming, probabili formazioni, pronostici

Frosinone-Brescia è una partita della quinta giornata di Serie B e si gioca lunedì alle 20:30: statistiche, probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

FROSINONE – BRESCIA | lunedì ore 20:30

Frosinone imbattuto ma ancora a secco di vittorie casalinghe. Davanti al suo pubblico finora sono arrivati solo ed esclusivamente pareggi: il 2-2 con il Parma all’esordio in campionato e lo 0-0 con il Perugia. Impeccabile invece il percorso dei giallazzurri fuori dal Lazio: battute nettamente Vicenza e Como senza incassare neanche una rete. In ogni caso un avvio positivo per l’ambiziosa società ciociara, al momento a soli due punti dal secondo posto. Gongola Fabio Grosso, che venerdì scorso in Lombardia ha potuto assistere ad un’altra grande prova di cinismo da parte dei suoi, capaci di colpire al momento giusto prima con Garritano e poi con Rohden.

Di spessore ben più alto l’avversario che sarà di scena allo “Stirpe” nel gustoso anticipo di questo primo turno infrasettimanale. Il Brescia di Pippo Inzaghi è partito a razzo e solamente la doppietta del crotonese Mulattieri, tre giorni fa, gli ha impedito di essere a punteggio pieno ed in vetta alla classifica in coabitazione con lo strepitoso Pisa. Contro i calabresi la Leonessa ha fatto registrare il suo primo pareggio dopo i tre successi consecutivi contro Ternana, Cosenza e Alessandria.

Frosinone-Brescia: le ultime notizie sulle formazioni

Grosso è nelle condizioni di schierare la migliore formazione possibile: gli unici assenti, infatti, sono gli infortunati Maiello e Brighenti. Sarà la notte dell’esordio di Casasola, pronto ad impadronirsi della fascia destra. E le possibilità di vedere in campo dal 1′ anche un altro nuovo acquisto come Ricci restano alte. Davanti potrebbe infine riposare Ciano, sostituito da Charpentier.

Inzaghi – che quindici anni condivise insieme a Grosso il trionfo della nazionale italiana al Mondiale 2006 – deve rinunciare a Olzer e Spalek, non convocati per la trasferta in Ciociaria. Tanti ballottaggi per l’ex tecnico di Venezia e Benevento, che potrebbe far rifiatare qualche giocatore. Turnover in vista per Bajic e Labojko – insidiati da Moreo e Van de Looi – ma anche Leris partirà verosimilmente dalla panchina.

Come vedere Frosinone-Brescia in diretta tv e in streaming

Frosinone-Brescia è in programma lunedì alle 20:30 allo stadio “Stirpe” di Frosinone. Si potrà vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite c’è da registrare il ritorno di Sky (match visibili tramite i canali Sport e Calcio), ma anche su NOW TV. In streaming c’è ancora Dazn, che già negli ultimi tre anni aveva trasmesso la Serie B in esclusiva. La grande novità riguarda l’esordio di Helbiz Media, che trasmetterà il campionato di Serie B sulla sua app con un cashback sugli abbonamenti da utilizzare per la micromobilità.

Il pronostico

Sfida tra due serissime candidate alla promozione, chiamate ad affrontare il loro primo impegno ravvicinato. Non è da escludere un pareggio, in una match da almeno un gol per parte.

Le probabili formazioni di Frosinone-Brescia

FROSINONE (4-3-3): Ravaglia; Casasola, Gatti, Szyminski, Zampano; Rohden, Ricci, Garritano; Canotto, Charpentier, Cicerelli.

BRESCIA (4-3-3): Joronen; Mateju, Cistana, Mangraviti, Pajac; Bertagnoli, van de Looi, Jagiello; Leris, Moreo, Tramoni.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1