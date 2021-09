Atletico Madrid-Porto, Champions League: probabili formazioni, pronostici

Atletico Madrid-Porto è una partita della prima giornata della fase a gironi della Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: statistiche, probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

ATLETICO MADRID – PORTO | mercoledì ore 21:00

Sulla falsariga di Milan e Liverpool, neanche Atletico Madrid e Porto hanno fatto i salti di gioia al momento del sorteggio. Il gruppo B è in assoluto il più complicato e al tempo stesso incerto, non a caso subito rinominato “di ferro”. Qualificarsi alla fase ad eliminazione diretta non sarà una passeggiata per nessuno: anche un piccolo passo falso può costare caro. In attesa di capire cosa succederà ad Anfield Road tra i Reds di Klopp e i rossoneri di Pioli, al Wanda Metropolitano Diego Simeone punta quindi al bottino pieno contro i lusitani del suo ex compagno ai tempi della Lazio, Sergio Conceiçao. Il tecnico argentino ha ritrovato entusiasmo dopo la vittoria della Liga lo scorso anno, beffando Real Madrid e Barcellona, e un mercato che gli ha regalato rinforzi importanti come De Paul, Cunha e Griezmann. In campionato i Colchoneros sono ancora imbattuti e solamente nella terza giornata contro il Villarreal non hanno ottenuto l’intera posta in palio.

Nell’ultimo fine settimana è arrivato il terzo successo stagionale, superando in rimonta l’Espanyol grazie alle reti di Carrasco e Lemar. In classifica l’Atletico Madrid è primo in coabitazione con Real e Valencia ma, per una squadra che fa dell’organizzazione difensiva la sua migliore arma, preoccupa la media di un gol subito a partita.

Per certi versi Conceiçao somiglia molto a Simeone. L’allenatore dei Dragoes adotta un tipo di gioco basico, senza fronzoli, che risultò particolarmente efficace nella scorsa Champions. Ne sa qualcosa la Juventus, eliminata dal Porto agli ottavi. Positivo l’avvio di Taremi e compagni in Primeira Liga: il bottino è di tre vittorie e due pareggi e finora hanno fatto meglio di loro solamente Benfica ed Estoril.

Le ultime notizie sulle formazioni

Nel cuore della difesa dell’Atletico Madrid non ci sarà come al solito l’ex viola Savic, squalificato nel quarto di finale con il Chelsea della scorsa stagione. Simeone lo sostituirà con Gimenez, confermando dunque la difesa a tre. Llorente e Carrasco giocheranno a tutta fascia, mentre della regia si occuperà De Paul, affiancato da Koke e Lemar. Davanti spazio alla coppia Suarez e Griezmann.

Dall’altra parte, Conceiçao non si discosterà dal suo 4-4-2 ma dovrebbe cambiare qualcosa rispetto all’ultimo match di campionato, in cui ha ottenuto un prezioso punto (1-1) sul campo dei campioni in carica dello Sporting CP. In difesa si rivedrà Manafà mentre a centrocampo Sergio Oliveira avrà la meglio nel ballottaggio con Bruno Costa.

Come vedere Atletico Madrid-Porto in diretta tv e streaming

Atletico Madrid-Porto è in programma mercoledì alle 21:00 e si giocherà al Wanda Metropolitano di Madrid, in Spagna. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Football (canale 203) e su Sky Sport Hd (canale 253). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. Un modo alternativo per vedere in streaming Atletico Madrid-Porto è abbonarsi a Mediaset Infinity+, altra piattaforma che ha acquisito i diritti sulla massima competizione continentale, ad un costo di 7,99 euro mensili.

Il pronostico

Si preannuncia un match poco spettacolare al Wanda Metropolitano. L’Atletico Madrid dovrebbe comunque spuntarla in una gara da meno di tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Atletico Madrid-Porto

ATLETICO MADRID (5-3-2): Oblak; Llorente, Felipe, Giménez, Hermoso, Carrasco; Koke, De Paul, Lemar; Suárez, Griezmann.

PORTO (4-4-2): Diogo Costa; João Mário, Pepe, Marcano, Manafá; Corona, Uribe, Sérgio Oliveira, Otávio; Diaz, Taremi.

In Atletico Madrid-Porto verranno segnati meno di tre gol? Sì

No View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 1-0