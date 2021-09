Malmo-Juventus, Champions League: probabili formazioni, pronostici

Malmo-Juventus è una partita della prima giornata della fase a gironi della Champions League e si gioca martedì alle 21:00: statistiche, probabili formazioni, pronostici, diretta tv in chiaro e streaming.

MALMO – JUVENTUS | martedì ore 21:00

Il Malmo ritrova la fase a gironi della Champions League dopo sei anni e, come gli capitò già nella stagione 2014-15, tra le squadre sorteggiate nel suo gruppo figura anche la Juventus. Gli svedesi sperano di fare un percorso migliore rispetto ad allora, visto che non riuscirono a raggiungere nemmeno il terzo posto e “retrocedere” in Europa League. Corsi e ricorsi storici, a quei tempi sulla panchina bianconera sedeva già Massimiliano Allegri, che in estate aveva preso il posto di Antonio Conte, dimessosi nel bel mezzo del ritiro per una serie di incomprensioni con la società.

Quell’anno poi la Juve arrivò addirittura a giocarsi la finale di Berlino con il Barcellona, bissata due anni dopo ma di nuovo senza riuscire a sollevare la coppa dalle grandi orecchie. Il tecnico livornese, richiamato da Agnelli dopo due annate sottotono con le gestioni Sarri e Pirlo, si è subito reso conto di quanto lavoro ci sia da fare per riportare la Vecchia Signora a quei livelli.

Le prime tre gare di campionato, intanto, si sono rivelate un mezzo disastro: pareggio a Udine e sconfitte con Empoli e Napoli e una classifica che già vede i bianconeri a -8 punti dalla vetta. Malumore acuito, ovviamente, dall’addio di Cristiano Ronaldo, andato via negli ultimi giorni di mercato. Allegri si augura di vedere un’altra Juve in coppa: pretende dai suoi una vittoria convincente che possa cancellare l’alone di negatività e soprattutto fare da sprone in vista del delicato big match di domenica prossima con il Milan.

C’è da dire che non se la passa bene neanche il Malmo, allenato da una vecchia gloria rossonera come Jon Dahl Tomasson. Dopo aver superato ben quattro preliminari in Champions, in patria si è completamente rilassato, raccogliendo una sconfitta e un pareggio nelle ultime due partite di Allsvenskan.

Le ultime notizie sulle formazioni

Rispetto alla gara di Napoli, Allegri ritrova i sudamericani (Cuadrado, Alex Sandro, Danilo, Dybala) assenti in Campania perché tornati solo poche ore prima da lungo viaggio transoceanico. Dovrebbero essere tutti del match, a differenza di Chiesa e Bernardeschi, esclusi dai convocati. Il modulo utilizzato dall’allenatore toscano sarà dunque il 4-4-2, con l’argentino che affiancherà Morata in attacco. Dietro spazio a De Ligt, mentre a presidiare il centro ci saranno Locatelli e Bentancur. Confermato infine il portiere Szczesny, nonostante al “Maradona” abbia dimostrato ancora una volta di essere poco lucido.

Tomasson disporrà i suoi in maniera speculare, affidando l’attacco al tandem Birmancevic-Colak. Dubbi invece sull’utilizzo di Moisander e Lewicki, mentre restano in infermeria Toivonen e Knudsen.

Come vedere Malmo-Juventus in diretta tv in chiaro e streaming

Malmo-Juventus è in programma martedì alle 21:00 e si giocherà all’Eleda Stadion di Malmo, in Svezia. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Hd (canale 252). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Malmo-Juventus sarà trasmessa anche in chiaro su Canale 5 e in diretta streaming gratuita su Mediaset Play.

Il pronostico

In Svezia la Juventus dovrebbe riuscire a trovare la sua prima vittoria stagionale. Ma difficilmente vedremo molti gol: il numero complessivo sarà verosimilmente inferiore a quattro.

Le probabili formazioni di Malmo-Juventus

MALMO (4-4-2): Diawara; Beijmo, Ahmedodzic, Brorsson, Olsson; Gwargis, Rakip, Innocent, Rieks; Colak, Birmancevic.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Locatelli, Bentancur, Rabiot; Dybala, Morata.

In Mamo-Juventus verranno segnati più di tre gol? Sì

No View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 0-2