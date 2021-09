I pronostici di calcio di domenica 12 settembre: grande protagonista sarà la Serie A con ben sei partite in programma.

Si parte alle 12:30 con la Sampdoria che aspetta a Marassi i campioni d’Italia in carica dell’Inter, autori di un avvio di stagione convincente. La difesa ha però scricchiolato e Handanovic non è nei suoi giorni migliori: Quagliarella e compagni potrebbero approfittarne. Gol in arrivo anche in Milan-Lazio, la partita più attesa di giornata. Tra le principali favorite per la vittoria ecco la Roma di Mourinho contro il Sassuolo che appare indebolito rispetto alla scorsa stagione e il Torino contro la Salernitana.

Per lo spettacolo meglio guardare altrove: Leeds-Liverpool in Premier League ed Eintracht Francoforte-Stoccarda in Bundesliga promettono almeno tre gol complessivi.

Pronostici Ligue 1

La quinta giornata di Ligue 1 offre numerosi elementi di riflessione. Si parte alle 13 con la sfida che metterà di fronte il Montpellier e il Saint Etienne. I padroni di casa si affideranno ancora una volta a un gioco offensivo, in ossequio alle idee tattiche di Olivier Dall’Oglio, un tecnico che chiede solitamente ai propri calciatori di provare a costruire tante occasioni da gol, anche a costo di correre qualche pericolo di troppo.

Gli ospiti – ormai lontanissimi dai fasti del passato – disporranno quasi certamente di spazi interessanti in contropiede, ma rischieranno seriamente di essere messi sotto pressione per larghi tratti e faticheranno a ottenere un successo.

Nonostante stia collezionando risultati non molto incoraggianti in massima serie, il Troyes continua a proporre il calcio spregiudicato che gli ha consentito di centrare la promozione in Ligue 1. Viste le premesse, la formazione guidata in panchina da Laurent Batlles sarà verosimilmente protagonista di una sfida movimentata contro il Metz, altro club reduce da prove non esaltanti.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Almeno un gol per squadra in Milan-Lazio, Serie A, ore 18:00

Pronostici: Vincenti

Torino (in Torino-Salernitana, Serie A, ore 15:00)

Rennes (in Rennes-Reims, Ligue 1, ore 15:00)

Roma (in Roma-Sassuolo, Serie A, ore 20:45)

Le partite da almeno tre gol complessivi

Eintracht Francoforte-Stoccarda, Bundesliga, ore 15:30

Leeds-Liverpool, Premier League, ore 17:30

Waalwijk-Vitesse, Eredivisie, ore 16:45

Le partite da almeno un gol per squadra

Sampdoria-Inter, Serie A, ore 12:30

Bordeaux-Lens, Ligue 1, ore 15:00

Metz-Troyes, Ligue 1, ore 15:00

Il “clamoroso”

Real Madrid vincente e almeno un gol per squadra (in Real Madrid-Celta Vigo, Liga, ore 21:00