Spezia-Udinese, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Spezia-Udinese è una partita della terza giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15:00: statistiche, probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

SPEZIA – UDINESE | domenica ore 15:00

Subito sotto esame la difesa di Thiago Motta e del suo Spezia, in assoluto la peggiore del campionato dopo le prime due giornate con otto gol subiti. Il tecnico italo-brasiliano, seppur sia ancora un neofita della panchina, non ha mai rinnegato le idee offensive e il timore principale, quando in piena estate fu assoldato dalla società ligure al posto del “fuggitivo” Italiano, era proprio che potesse trascurare eccessivamente la fase di non possesso palla, mai una buona soluzione per una squadra che in Serie A aspira a salvarsi. La prova del campo, finora, non fa che confermare le preoccupazioni.

A Cagliari lo Spezia si è fatto riacciuffare in pochi minuti dilapidando un doppio vantaggio, mentre contro la Lazio di Sarri è andato incontro ad un’imbarcata memorabile: all’Olimpico è finita 6-1 nonostante la rete iniziale di Verde. Dopo due trasferte di fila, per i bianconeri arriva finalmente la prima gara casalinga in un “Picco” che si è appena rifatto il trucco.

In Liguria è di scena un cliente tutt’altro che comodo. L’Udinese di Luca Gotti viene da due prove di grande carattere contro Juventus e Venezia, che hanno portato in dote ben quattro punti. Non contenti di aver fermato la squadra di Allegri sul 2-2 – con tanto di clamorosa rimonta dopo essere finiti sotto di due gol nella prima frazione di gioco – i bianconeri hanno travolto, sempre nella loro Dacia Arena, il neopromosso Venezia (3-0). Dimostrando che in Friuli c’è vita anche senza De Paul.

Spezia-Udinese: le ultime notizie sulle formazioni

Alla fine lo Spezia ha deciso di tenere l’attaccante Nzola, reduce da un’estate da separato in casa. Il francese dovrebbe andare in panchina: inizialmente nel ruolo di prima punta gli verrà preferito Salcedo. Nel tridente l’unico inamovibile è Verde, mentre sarà ballottaggio tra Gyasi e Colley. Tanti dubbi a centrocampo per Thiago Motta, che alla fine potrebbe posizionare Bourabia in regia, con Kovalenko e Maggiore ai suoi lati. Dietro assenti sia Amian che Erlic.

Dall’altra parte, Gotti modificherà verosimilmente qualcosa a centrocampo, dove c’è l’incognita Molina, tornato dagli impegni con la sua nazionale in Sudamerica. Conferme per Pereyra, Arslan e Walace in mezzo, mentre davanti si pensa a Pussetto come unica punta con Deulofeu alle sue spalle.

Come vedere Spezia-Udinese in diretta tv e in streaming

Spezia-Udinese, in programma domenica alle 15:00 allo stadio “Picco” di La Spezia, verrà trasmessa in diretta streaming su Dazn. La piattaforma, da quest’anno, detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Ha un costo mensile di 29,99 euro e non prevede costi aggiuntivi né per l’attivazione né per l’eventuale disattivazione.

Il pronostico

L’Udinese ha fatto benissimo finora, ma attenzione alla voglia di riscatto dello Spezia, che per la prima volta giocherà davanti ai propri tifosi. Non è da escludere che i liguri evitino la sconfitta in un match in cui di certo non mancheranno i gol: complessivamente saranno almeno tre.

Le probabili formazioni di Spezia-Udinese

SPEZIA (4-3-3): Zoet; Ferrer, Nikolaou, Hristov, Bastoni; Kovalenko, Bourabia, Maggiore; Verde, Salcedo, Colley.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Pereyra, Walace, Arslan, Stryger Larsen; Deulofeu, Pussetto.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2