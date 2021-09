Cagliari-Genoa, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Cagliari-Genoa è una partita della terza giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15:00: statistiche, probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

CAGLIARI – GENOA | domenica ore 15:00

Lo scorso anno Leonardo Semplici ha compiuto un vero e proprio miracolo sportivo tirando fuori il Cagliari da una situazione drammatica. Arrivato a campionato in corso con la squadra confinata al terzultimo posto, il tecnico toscano ha lavorato sull’aspetto psicologico prima che tattico, restituendo ai rossoblù quelle certezze che avevano smarrito nella gestione Di Francesco. Una lunga serie di risultati positivi gli sono valsi salvezza e riconferma in panchina. Ma di quel Cagliari arrembante e battagliero non ci sono ancora tracce in quest’inizio di stagione. Prima il pareggio casalingo con lo Spezia, dopo aver recuperato addirittura un doppio svantaggio grazie all’inossidabile Joao Pedro.

Poi il naufragio a San Siro con il Milan, con Pavoletti e compagni già sotto di ben quattro gol alla fine del primo tempo. Il mercato ha portato in dote Keita, ottima alternativa per l’attacco, ma in questo momento è la fase di non possesso palla che preoccupa, con sei gol incassati in due partite.

Segnali di risveglio invece per il Genoa. Contro il Napoli, prima della sosta per le nazionali, è scesa in campo una squadra diversa da quella eccessivamente accomodante che all’esordio venne spazzata via dall’Inter con una facilità irrisoria. Gli uomini di Spalletti hanno dovuto sudare per portare via i tre punti da Marassi e ci sono riusciti solo negli ultimi minuti grazie ad un colpo di testa di Petagna. Nel frattempo sono arrivati i primi regali da parte della nuova proprietà, con gli importanti acquisti di Caicedo, Maksimovic e Fares.

Cagliari-Genoa: le ultime notizie sulle formazioni

Subito ballottaggio nell’attacco del Cagliari tra Pavoletti e Keita, ma secondo le ultime notizie dalla Sardegna dovrebbe spuntarla il centravanti livornese. Nel reparto arretrato si preparano a rientrare il portiere Cragno e il difensore Ceppitelli, mentre sarà quasi certamente assente Godin. Capitolo fasce: Nandez partirà dalla panchina. Semplici darà inizialmente spazio a Zappa e, dall’altra parte, a Dalbert.

Dei nuovi arrivi del Genoa, gli unici che scenderanno subito in campo saranno Maksimovic e Fares. Niente da fare invece per Caicedo, escluso dai convocati. Ballardini davanti si affida al collaudato tandem Destro-Pandev e a centrocampo toccherà al giovane Rovella fare le veci dell’indisponibile Badelj.

Come vedere Cagliari-Genoa in diretta tv e in streaming

Cagliari-Genoa, in programma domenica alle 15:00 all’Unipol Domus di Cagliari, verrà trasmessa in diretta streaming su Dazn. La piattaforma, da quest’anno, detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Ha un costo mensile di 29,99 euro e non prevede costi aggiuntivi né per l’attivazione né per l’eventuale disattivazione.

Il pronostico

La sosta dovrebbe aver fatto bene ad entrambe, ma in questo match può arrivare il riscatto del Cagliari. I sardi devono cancellare l’umiliazione di San Siro e partono leggermente favoriti sul Genoa. Le reti complessive saranno verosimilmente almeno due.

Le probabili formazioni di Cagliari-Genoa

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Walukiewicz, Ceppitelli, Carboni; Zappa, Deiola, Marin, Strootman, Dalbert; Joao Pedro, Pavoletti.

GENOA (3-5-2): Sirigu; Maksimovic, Biraschi, Criscito; Ghiglione, Sturaro, Rovella, Hernani, Fares; Pandev, Destro.

Cagliari-Genoa: chi vince? Cagliari

Pareggio

Genoa View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 2-1