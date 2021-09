Sampdoria-Inter, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Sampdoria-Inter è una partita della terza giornata di Serie A e si gioca domenica alle 12:30: statistiche, probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

SAMPDORIA – INTER | domenica ore 12:30

L’Inter campione d’Italia in estate ha cambiato pilota ma al momento i tifosi nerazzurri non hanno avvertito particolari turbolenze. In effetti finora si contano sulle dita di una mano le differenze tra la precedente gestione Conte e quella di Simone Inzaghi, già a punteggio pieno dopo due giornate e con il secondo miglior attacco del campionato. Dopo aver camminato sul velluto all’esordio contro un Genoa che a San Siro si è limitato a fare da sparring partner, Handanovic e compagni si sono portati via i tre punti anche dalla trasferta di Verona, restando in vetta insieme a Lazio, Milan, Roma e Napoli. Al “Bentegodi” però l’Inter ha dovuto di nuovo indossare l’elmetto perché la partita, sulla carta abbordabile, si era improvvisamente complicata per via dell’inatteso vantaggio scaligero in seguito ad un mezzo pasticcio difensivo del portiere sloveno.

A sbrogliare la matassa c’hanno pensato gli argentini Lautaro Martinez e Correa, quest’ultimo alla prima presenza con la maglia nerazzurra. L’ex attaccante della Lazio, entrato a metà secondo tempo, è diventato in pochi minuti l’eroe del match con una strepitosa doppietta. Prestazione che conferma l’importanza di un acquisto che Inzaghi ha preteso fortemente dopo il doloroso addio di Lukaku.

Prima di tuffarsi nella magica atmosfera della Champions League – mercoledì prossimo a Milano arriva il Real Madrid di Ancelotti – l’Inter fa visita ad una Sampdoria ancora all’asciutto di gol. I blucerchiati hanno fatto sudare il Milan e fermato il Sassuolo sullo 0-0, ma offensivamente non sono riusciti a sbloccarsi. Nelle ultime ore del mercato la società è corsa ai ripari arruolando un centravanti di una certa esperienza come Caputo, che andrà a formare una coppia intrigante con capitan Quagliarella.

Sampdoria-Inter: le ultime notizie sulle formazioni

D’Aversa potrebbe schierare la sua Samp con il 4-4-2 utilizzato da Ranieri lo scorso anno, testando subito l’efficacia del tandem Quagliarella-Caputo. Qualche dubbio a centrocampo, dove Ekdal è tornato dagli impegni con la nazionale svedese e potrebbe lasciare spazio ad Adrien Silva. Stessa cosa per Bereszynski, al quale verrà inizialmente preferito Depaoli.

Anche l’Inter è alle prese con la questione nazionali: Lautaro e Correa potrebbero aver risentito del lungo viaggio dall’Argentina e probabilmente Inzaghi li utilizzerà a gara in corso, se ce ne fosse bisogno. Il peso dell’attacco sarà quindi sulle spalle di Dzeko, supportato dal solo Sensi sulla trequarti. In difesa forfeit all’ultimo momento di Bastoni: D’Ambrosio ne farà le veci. Duelli serrati infine sulle fasce tra Dumfries e Darmian e tra Dimarco e Perisic.

Come vedere Sampdoria-Inter in diretta tv e in streaming

Sampdoria-Inter, in programma domenica alle 12:30 allo stadio “Ferraris” di Genova, verrà trasmessa in diretta streaming su Dazn. La piattaforma, da quest’anno, detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano di calcio. Ha un costo mensile di 29,99 euro e non prevede costi aggiuntivi né per l’attivazione né per l’eventuale disattivazione. Sarà tuttavia possibile vedere Sampdoria-Inter anche su Sky, che trasmetterà sul satellite tre match a giornata in co-esclusiva con Dazn. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport HD (canale 251). La stessa trasmissione, ovviamente, sarà disponibile anche in diretta streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati a Sky, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Trasferta non semplice quella che dovrà affrontare l’Inter, probabilmente senza i due argentini e con la Champions alle porte. Tuttavia dovrebbe arrivare la terza vittoria di fila per i nerazzurri, in una gara da almeno un gol per parte.

Le probabili formazioni di Sampdoria-Inter

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Depaoli, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Adrien Silva, Damsgaard; Quagliarella, Caputo.

INTER (3-5-1-1): Handanovic; Skriniar, De Vrij, D’Ambrosio; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Sensi; Dzeko.

Sampdoria e Inter segneranno almeno un gol per parte? Sì

No View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 1-2