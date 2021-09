Roma-Sassuolo, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Roma-Sassuolo è una partita della terza giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: statistiche, probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

ROMA – SASSUOLO | domenica ore 20:45

Quattro le vittorie di fila per la Roma di José Mourinho: un inizio spumeggiante per l’allenatore portoghese, tornato dopo oltre dieci anni ad allenare in Serie A stimolato dal progetto dei Friedkin. Giallorossi tra l’altro apparsi subito in una condizione atletica eccellente, probabilmente frutto della preparazione iniziata in anticipo per gli spareggi di Conference League, superati in maniera brillante in seguito al doppio confronto con i turchi del Trabzonspor. Due gare di coppa ravvicinate che non hanno però inficiato il rendimento dei capitolini in campionato: alla vittoria – sofferta, al di là di quello che possa dire il risultato di 3-1 – contro la Fiorentina, è seguita quella ancora più rotonda maturata nella trasferta di Salerno.

All’Arechi la Roma si è letteralmente scatenata nel secondo tempo, una volta prese le misure ai granata di Castori: nel roboante 0-4 è andato a segno per la prima volta l’ex Chelsea Tammy Abraham, finora rivelatosi un acquisto davvero coi controfiocchi. Mou è attualmente a punteggio pieno come Napoli, Lazio, Milan e Inter e si gode il suo attacco da sette gol in due partite.

In settimana la Roma debutterà nella fase a gironi della nuova competizione Uefa – è attesa dai bulgari del Cska Sofia – ma prima bisognerà pensare al posticipo domenicale con il Sassuolo. Gli emiliani, metabolizzata la fine del ciclo De Zerbi, sono ripartiti dall’esordiente Alessio Dionisi. Il suo esordio è coinciso con una vittoria rocambolesca (2-3) sul campo del Verona, ma sette giorni dopo non sono riusciti a confermarsi, ottenendo solo un punto nella sfida con la Sampdoria, al termine di un non esaltante 0-0.

Roma-Sassuolo: le ultime notizie sulle formazioni

Gli impegni per le nazionali in queste due settimane hanno praticamente decimato la rosa giallorossa: ben quindici hanno lasciato Trigoria. E la maggior parte di loro è tornata con qualche acciacco: stiamo parlando di Pellegrini, Zaniolo e Mancini, che tuttavia Mourinho ha convocato ugualmente. In difesa è ballottaggio tra Smalling e Ibanez – con l’inglese in leggero vantaggio – mentre Shomurodov cerca spazio sulla trequarti. Le certezze sono la coppia Cristante-Veretout in mediana e l’impiego di Abraham nel ruolo di prima punta.

Il Sassuolo ritrova Berardi, inseguito a lungo dalla Fiorentina nei giorni finali del mercato. Titolare fisso ormai il giovane Raspadori: in settimana è arrivato anche il primo gol in nazionale e la cessione di Caputo ne fa un protagonista indiscusso del nuovo corso Dionisi. Duello sulla fascia destra tra Toljan e Muldur, nel reparto avanzato scalpitano invece Traoré e Scamacca.

Come vedere Roma-Sassuolo in diretta tv e in streaming

Roma-Sassuolo, in programma domenica alle 20:45 allo stadio Olimpico di Roma, verrà trasmessa in diretta streaming su Dazn. La piattaforma, da quest’anno, detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Ha un costo mensile di 29,99 euro e non prevede costi aggiuntivi né per l’attivazione né per l’eventuale disattivazione.

Il pronostico

Nonostante il Sassuolo negli ultimi anni abbia sempre fatto delle prestazioni interessanti all’Olimpico contro i giallorossi, la Roma ha dimostrato di essere in un buon momento e resta leggermente favorita in una gara da almeno un gol per parte.

Le probabili formazioni di Roma-Sassuolo

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Smalling, Calafiori; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez; Berardi, Boga, Djuricic; Raspadori.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1