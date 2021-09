Milan-Lazio, probabili formazioni: per Pioli e Sarri problemi in attacco

Milan-Lazio, probabili formazioni: per Stefano Pioli e Maurizio Sarri problemi in attacco. Scelte ancora tutte da fare

Non dormono sonni tranquilli i due tecnici, che hanno dei grossi problemi soprattutto lì davanti. Ai rossoneri mancherà Giroud, che si è beccato il Covid e che ancora non si è negativizzato. Sarri spera di recuperare Immobile che ha lasciato il ritiro della nazionale dopo un affaticamento muscolare che non gli ha permesso di giocare contro la Lituania. Ma l’attaccante rimarrà in dubbio fino alla fine e al momento la sensazione è che vada per un forfait. Potrebbe rientrare Ibrahimovic, ma non dal primo minuto secondo le indicazioni che arrivano da Milanello. Titolare infatti dovrebbe giocare Rebic.

Senza Immobile e Lazzari, Maurizio Sarri farà giocare Marusic a destra nella sua difesa a quattro. Al posto di Ciro, Felipe Anderson dovrebbe agire da falso nove. Con altre probabilità di vedere anche Zaccagni dal primo minuto: l’ultimo acquisto in casa biancoceleste ieri ha svolto le visite mediche. Ed è pronto a prendersi la prima maglia da titolare.

Milan-Lazio, le probabili formazioni

Kessié ormai sembra pronto al rientro. Ma, per il centrocampista ivoriano, che sembra in rotta di collisione con la società per non aver accettato i 6,5 milioni di euro per il rinnovo, ci potrebbe essere la contestazione di San Siro: o almeno, così sembra a pochi giorni dal match. Soprattutto perché sembra aver già trovato un accordo con il Psg. Vedremo la scelta di Pioli. Nessun dubbio invece in mezzo per Maurizio Sarri: ai lati di Leiva ci saranno Milinkovic-Savic e Luis Alberto. Pedro invece completerà il tridente offensivo.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Diaz, Leao; Rebic.

LAZIO (4-3-3): Reina; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni.