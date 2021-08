Taranto-Turris, Serie C, diretta tv, streaming, pronostici

Taranto-Turris è una gara valida per la prima giornata del campionato di Serie C: dove vederla in tv, in streaming e i pronostici della sfida

TARANTO – TURRIS | domenica ore 20:30

Parte il campionato di Taranto e Turris, che si affronteranno domani sera, alle 20:30, nella città ionica. Sono cinque i precedenti tra queste due squadre in Puglia: e il bilancio è completamente alla pari. Due vittorie per entrambe e un pareggio. Ecco, potrebbe essere proprio un pari il risultato di domani sera tra due squadre che cercheranno di partire al meglio e ovviamente punteranno alla vittoria. Ma soprattutto per gli ospiti, un punto per cominciare bene la stagione, potrebbe essere ben accetto.

LEGGI ANCHE: Pescara-Ancona, Serie C: diretta tv, streaming, pronostici

LEGGI ANCHE: Palermo-Latina, Serie C: diretta tv, streaming, pronostici

Le ultime notizie sulle formazioni

Laterza manderà in campo i suoi uomini con il 4-3-3: a formare il tridente offensivo dovrebbero essere Versienti, Saraniti e Giovinco. Bruno Caneo invece, allenatore dei campani, conferma il 3-4-3 della passata stagione. In porta c’è Perina, ex Cosenza. Riferimento offensivo Santaniello.

Come vedere Taranto-Turris in diretta tv e streaming La sfida Taranto-Turris, in programma domenica 29 agosto alle 20:30, sarà possibile seguirla come sempre su Eleven Sports, che ormai da diversi anni ha preso i diritti del campionato di terza serie. Basterà scaricare l’applicazione nel vostro smart tv, per poter seguire la sfida. Ovviamente il servizio è offerto anche in streaming. Eleven Sports offre tre tipi di abbonamenti: la singola partita in programma, un pacchetto mensile (7,99 euro), e un pacchetto annuale (69,99) per non perdersi nemmeno un minuto della Serie C.

Il pronostico

Un pareggio, con entrambe le squadre a segno, è il risultato più probabile in questa partita che bagna il debutto di Taranto e Turris in campionato. Una gara che potrebbe regalare diverse emozioni.

Le probabili formazioni di Taranto-Turris

TARANTO (4-3-3): Chiorra; Tommasini, Zullo, Benassai, Ferrara; Diaby, Marsili, Labriola; Versienti, Saraniti, Giovinco.

TURRIS (3-4-3): Perina; Esempio, Lorenzini, Varutti; Nunziante, Tascone, Bordo, Giofrè; Giannone, Santaniello, Leonetti.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2