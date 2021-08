I pronostici di sabato 21 agosto | Inizia anche la Serie A

I pronostici di calcio di sabato 21 agosto, primo weekend dal palinsesto completo. Con l’inizio della Serie A partiranno ufficialmente tutti i principali campionati d’Europa.

L’Inter parte favorita contro il Genoa mentre la nuova Lazio targata Sarri potrebbe avere qualche problema in più contro l’Empoli. I gol non dovrebbero mancare, così come in Verona-Sassuolo. In Premier League vittorie ampiamente alla portata per Liverpool e Manchester City rispettivamente contro Burnley e Norwich. Tra le partite da almeno un gol per squadra occhio a Leeds-Everton e in Bundesliga a Bayer Leverkusen-Borussia Moenchengladbach. Il nuovo Borussia Dortmund targato Marco Rose ha iniziato la stagione all’insegna dello spettacolo: almeno tre gol probabili anche contro il Friburgo.

Pronostici Eredivisie

L’Ajax, campione d’Olanda in carica, ha cominciato la propria difesa del titolo nazionale con un successo per 5-0 ai danni del NEC Nijmegen. A scendere in campo oggi sarà però una delle sue principali contendenti per la vittoria finale, vale a dire il PSV che se la vedrà con l’abbordabile Cambuur. Un elevato livello di spettacolo dovrebbe caratterizzare Heerenveen-Waalwijk e Sparta Rotterdam-Heracles

Pronostici: la scelta del Veggente

• Almeno un gol per squadra in Leeds-Everton, Premier League, ore 16:00

Pronostici: Vincenti

Inter (in Inter-Genoa, Serie A, ore 18:30)

Pordenone o pareggio (in Pordenone-Perugia, Serie B, ore 18:00)

Fulham (in Fulham-Hull, Championship, ore 16:00)

PSV (in PSV-Cambuur, Eredivisie, ore 20:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

Paderborn-St Pauli, Zweite Liga, ore 13:30

Friburgo-Borussia Dortmund, Bundesliga, ore 15:30

Empoli-Lazio, Serie A, ore 20:45

Le partite da almeno un gol per squadra

Verona-Sassuolo, Serie A, ore 18:30

Bayer Leverkusen-Borussia Monchengladbach, Bundesliga, ore 18:30

Torino-Atalanta, Serie A, ore 20:45

Il “clamoroso”

Pareggio (in Brighton-Watford, Premier League, ore 18:30